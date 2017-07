Perseverancia, su aliada

Aunque dice que aún no ha llegado a la cima, Diego Boneta asegura que personificar a Luis Miguel es un gran logro a su hambre y determinación a conseguir objetivos; ya convivió con el cantante; le sorprende niños que hicieron casting

El actor y cantante Diego Boneta, quien interpretará a Luis Miguel en la serie que se grabará inspirada en el ídolo mexicano, dijo que el hambre, la determinación y perseverancia le hicieron llegar al lugar en donde se encuentra.

“Yo no gané Código FAMA, pero el hambre, la determinación y perseverancia es la que hace que uno llegue a donde tienes que llegar. Muchas veces no es el talento sino el hambre”, declaró.

“Todavía me falta muchísimo, las cosas van bien, pero le sigo picando. Nunca me siento cómodo y en estos 15 años (de carrera) no me he tomado un año en off, le he estado dando porque siento que más que un producto de talento soy un producto de trabajo duro; sobre todo, gracias a que tengo una familia que me apoyó desde el principio ”, resaltó.

Al asistir al día de audiciones para hallar al niño que dará vida a Luis Miguel en la primera etapa de la bioserie, Boneta recomendó a los aspirantes a nunca rendirse en caso de no ser elegidos.

“El rechazo es muy duro. Incluso, yo aún hago audiciones y que te digan ‘no’ es un proceso raro, no es natural. Espero que si los rechazan no los desanime, tiene que ser algo que los empuje a seguir preparándose, a seguirle dando”.

Atestiguar el proceso de selección y observar que tantos niños aspiran a un lugar dentro del medio del espectáculo, le trajo muchos recuerdos de cuando participó en el certamen televisivo Código FAMA.

“Me encantará que todos pudieran estar. Estoy fascinado porque es un casting sumamente difícil, pues deben cantar y actuar. Hay niños de 6 a 10 años y se les ve mucha comodidad al estar frente a una cámara, lo cual a esa edad es súper impresionante”.

Reveló que incluso, se ha dado el tiempo de platicar con los padres de los niños para que, pase lo que pase, no dejen de apoyarlos si es que tienen talento.

“El sábado vi a un chavo llamado Mateo que nos hizo llorar a todos. En uno de los ejercicios se le vio una facilidad que dices: ‘¡guau!’ Platiqué con él y con su mamá. A ella le pedí que lo apoyara porque si no hace esto hará otra cosa y quizá aquí está el próximo Luis Miguel no para la serie, sino para los escenarios”.

Aclaró que en él no recaerá la decisión final en la etapa de audiciones, pues se trata de un trabajo en equipo.

“Ha habido niños de varios lugares de México y fuera del país porque aquí el chiste es encontrar a la mejor opción, esté donde esté”.

CONVIVIÓ CON EL SOL

Boneta expresó su admiración por Luis Miguel, a quien describe como una persona de mucha personalidad y gran talento.

Recientemente, el cantante tuvo la oportunidad de convivir con El Sol, previo a la realización de la serie sobre la vida del intérprete de La Incondicional, que podría filmarse a finales de este año.

Boneta, quien encarnará a “Luismi” en su etapa adulta, señaló que se encuentra preparándose en todos los sentidos para asumir este reto, “fue padrísimo conocerlo y es un gusto que se hagan trabajos de este tipo, cuando los homenajeados están vivos, porque regularmente se hacen de manera póstuma”.

“Además tuve el gusto de conocer a Luis Miguel y es maravilloso poder platicar con él”, dijo Boneta, quien estuvo presente en las audiciones que se realizaron este sábado en un hotel capitalino, para seleccionar al niño y adolescente que darán vida al cantante en su bioserie.

Destacó que la intención de hacer un trabajo de este tipo es que se pueda mostrar el lado humano del cantante, cuya carrera inició en 1982, bajo el género de la balada pop.

“Es una gran persona, con un gran talento y una presencia padrísima”, comentó Boneta al describir al llamado “Sol”.

SORPRENDIDO

Se llevó a cabo la última audición para encontrar al personaje que interpretará el personaje de Luis Miguel durante la etapa de niñez en la serie que se prepara sobre su vida, por lo que varios pequeños llegaron al casting con el anhelo de conseguir el papel.

La productora Gato Grande recibió a los niños que buscan dar vida al cantante conocido como El Sol en ese periodo y a pesar de que asistieron pocos, unos 30, el entusiasmo se mantuvo, respecto a la primera audición, como en el caso de Mario Girón, de 10 años, quien viajó desde Monterrey para participar.

“Vengo a interpretarlo porque me encanta como canta, además mi mamá es muy fan de él y ella fue la que me alentó a hacer el casting”, comentó Mario en entrevista para medios.

Indicó que cuando terminó su audición le llamó el productor y le dijo que cantaba muy bonito. También le preguntó cuánto tiempo se quedará en la Ciudad de México y aunque no es seguro que lo llamen, confía en que será así.

En la prueba los participantes cantaron y actuaron pequeños fragmentos de la serie e, incluso, a algunos se le pedía llorar para medir su nivel actoral. (NOTIMEX)