Persiste contaminación y mantienen contingencia

Paran autos con engomado rojo, con calcomanía 2 y holograma 1 placa par

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que tras prevalecer los altos índices de ozono, continuará aplicándose la Fase I de contingencia ambiental durante hoy.

En un comunicado, el organismo megalopolitano señaló que los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, además de los que porten holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación PAR, no podrán circular.

Adicionalmente, los vehículos con engomado color rojo con holograma 1, terminación de placa 3 y 4 y que corresponden al calendario recurrente del programa Hoy no Circula.

Hay que precisar que los autos con holograma 0 y 00 e híbridos están exentos de la medida.

Desde este lunes, la Zona Metropolitana del Valle de México reporta altos índices de contaminación por ozono y a las 16:00 horas, de ayer, la estación Coyoacán (Delegación Coyoacán), se registró un valor máximo de 157 puntos en el índice de calidad del aire (161 ppb) para ese contaminante.

La CAMe indicó que de acuerdo con el pronóstico meteorológico, hoy la región central del país se encontrará bajo la influencia de un sistema de alta presión que provocará estabilidad atmosférica, propiciará cielo despejado, escasa dispersión de contaminantes por la mañana e intensa radiación solar después del mediodía.

Adicional a lo señalado, los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento, no podrán circular, así como los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. Excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

Finalmente, los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación PAR.

Se recomienda que niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Los alumnos de centros escolares, población en general y deportistas deben evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas