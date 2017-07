Pide millonaria indemnización

Gloria Trevi exigirá 180 millones de dólares como reparación al daño en el juicio contra TV Azteca y Paty Chapoy

Dallas.- Abogados de la cantautora mexicana Gloria Trevi exigirán más de 180 millones de dólares como reparación del daño en un juicio en el que un jurado de una corte de Texas decidirá sobre la demanda presentada contra la televisora mexicana TV Azteca y su comentarista Paty Chapoy.

El proceso, que podría comenzar entre noviembre y enero próximo en la corte estatal de distrito 131 en Edinburg, Texas, se dará tras concluir esta semana un litigio de ocho años sobre la jurisdicción de un tribunal estadunidense para decidir sobre la demanda.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos negó este lunes aceptar el caso y revisar una sentencia a favor de Trevi emitida por las cortes de Texas, que la autoriza a interponer la demanda presentada en abril de 2009.

En la demanda, la cantante acusó a Tv Azteca, Publica S.A. y Paty Chapoy, de conspirar para difamarla y denigrarla, luego de que ella se negara a firmar un convenio de exclusividad con esa televisora mexicana.

“En ningún momento inicié esta demanda por una venganza, ni como represalia, ni nada por el estilo. No lo hice como una venganza sino como una defensa”, aseguró Trevi en un encuentro con la prensa, en el que junto con sus abogados ofreció una perspectiva del caso tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia.

La artista lució sonriente y festiva, con frecuentes frases de agradecimiento a Dios y a sus abogados, en la rueda de prensa ofrecida en Dallas, en el marco de la gira de conciertos que ofrece junto con la mexicana Alejandra Guzmán.

Tras la decisión de la Suprema Corte “finalmente vamos a poder presentar las pruebas ante un jurado y probar todos los daños y los reclamos y obtener la justicia que Gloria merece”, dijo Ray

TIENEN PRUEBAS

Thomas, abogado del despacho Kittleman Thomas, de McAllen, que representa a la cantante desde el inicio del proceso.

Thomas informó que sobre las pruebas que presentarán, “estamos pidiendo una cantidad”, y por los daños son más de 180 millones de dólares.

Explico que la cifra que se exigirá como indemnización se fija tras un peritaje en el que se contempla “los muchos años de carrera que la cantante perdió”, incluyendo los conciertos, las ventas, los patrocinios y el daño emocional.

Thomas dijo que el proceso ya le ha costado a su cliente “mucho dinero”, pero que ella continuará adelante, porque “los daños son muy extremos”.

El abogado aseguró estar “muy confiado” en poder demostrar ante el jurado las evidencias del daño causado a la cantante. “Hemos querido enseñar estas pruebas, destaparlas al público desde 2009 y por ocho años no hemos podido y ahora podremos”.

Aseguró que cualquier jurado que escuche las pruebas “va a llegar a la misma conclusión, a la misma verdad”.

Trevi no mencionó nunca una cifra de indemnización que se pedirá en el juicio al comentar: “no sé de que manera puedes cuantificar que te quiten la libertad y los años que se pierden y las cosas que se dicen de ti”.

“Cuando te desprestigian de la manera que lo hicieron, es muy difícil y uno tiene que cargar con un ancla, con un lastre”, aseveró.

“Aunque sea injusto, hay mucha gente que cree lo que dicen los demás y yo creo que todos de una manera mayor o menor sabemos lo que es vivir una calumnia o una difamación”, señaló.

La cantante y compositora aseguró que confía absolutamente “con la ayuda de Dios” en poder demostrar su caso ante el jurado.

“Ellos (los demandados) han luchado durante todos estos años, han gastado tiempo y recursos económicos para no presentarse en corte. Ellos que aseveran estar diciendo la verdad con respecto a mí, no hubieran necesitado gastar tanto, se hubieran presentado y entregado todas sus pruebas y evidencias”, señaló.

“Yo tengo pruebas, testigos e inclusive, muchas cosas que no se pueden litigar en los medios, se van a litigar en una corte. Si yo no tuviera esta confianza, si yo no fuera inocente de lo que ellos me acusaron, yo no estaría utilizando una corte de Estados Unidos para demostrarlo”. (NOTIMEX)