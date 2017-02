Pide Pleno del TSJCDMX a la SCJN una interpretación de la Constitución de la CDMX

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) no tiene conflictos con la Constitución capitalina, la controversia constitucional que presentará el Pleno de magistrado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es para que realice una interpretación de los artículos de la Carta Magna respecto a las nuevas reglas y figuras del Poder Judicial, específicamente, la conformación del Consejo Ciudadano.

Así lo afirmó el titular del Tribunal, Edgar Elías Azar, y aclaró que “no se trata de un conflicto; celebro, aplaudo y apoyo a la Constitución de la Ciudad de México… (sin embargo)… no va a lograr el consenso del cien por ciento de las personas que estamos obligadas a respetarla. El disenso es bueno… lo que está pidiendo el tribunal (es)… simplemente es una interpretación de la Suprema Corte de Justicia para que después no salgan amparos, y salgan chicanas, y salgan recovecos, y salgan toda esta suerte de cosas que permiten los amparos”.

Entrevistado al término de la firma de convenio de colaboración con el presidente del Tribunal Superior Agrario, Luis Ángel López Escutia, insistió en que el Pleno pide que la Corte “nos haga una interpretación constitucional y con eso vamos a resolver las mil dudas, o las mil interpretaciones que se puedan dar en el futuro. No se trata de un litigio; no se trata de un enfrentamiento; no se trata de un pleito; no se trata de nada, más que el tribunal quiere una interpretación constitucional”.

Explicó que el tema central de la controversia es el Consejo Judicial Ciudadano, porque ya existen algunas interpretaciones que ha dado la SCJN y el objetivo es que no se declare inconstitucional lo que en este momento se pudiera evitar, como actuaciones jurídicas que posteriormente sean declaradas nulas.

“Aclaremos, interpretemos y que la Suprema Corte de Justicia haga el trabajo que yo estoy seguro lo va a hacer y ya que nos diga si es Constitucional, nosotros estaremos con la cabeza agachada frente a la Constitución”, apuntó.

El también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) recordó que con el Código Nacional de Procedimientos Penales hubo aspectos que no funcionaron bien y se modificaron y la Corte declaró algunas inconstitucionalidades y se resolvieron; “la idea es que la Carta Magna de la ciudad tenga una vida sólida y además, constitucional”.

La nueva figura del Consejo Judicial Ciudadano conformado por siete expertos en la materia de Derecho, tiene por facultad nombrar a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura local y se excluye al presidente del Tribunal como titular del citado Órgano de control.