Pide Wertman separar la política del trabajo de las instituciones de Seguridad Pública

Para evitar que siga siendo un factor que incide de manera negativa en sus resultados, es necesario que el trabajo de las dependencias de seguridad en el país se realice al margen del aspecto político, demandó el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, Luis Wertman Zaslav.

Al participar en la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, celebrada en Morelia, destacó: que “todo lo que se somete a la política sale perjudicado. Política contra educación: pierde la educación; política contra salud: pierde y así también con la seguridad”. Por ello, agregó, la seguridad no debe someterse a la política.

A los asistentes a la sesión les advirtió que “ustedes son los responsables de operar la seguridad en sus estados y otros la política. Cuando ambos se mezclan, perdemos los ciudadanos. La política no puede seguir dictando la agenda de seguridad y las decisiones para reforzar los programas y las acciones de las policías.

“Lo que ustedes necesitan es el respaldo de sus sociedades, tanto a nivel municipal, como en los estados y en el país. Si no logran, o logramos, esas alianzas, su desempeño, avance y eventual mejora, serán muy complicados, porque el juego se sigue llamando: ¡Generar Confianza!”.

Recordó que vienen cambios políticos y administraciones que concluyen, pero los problemas de seguridad se quedan. Si continuamos sin hacer nada, las tareas de seguridad se multiplicarán para ustedes. Aprovechemos este espacio para que ambas partes actuemos antes de que sea demasiado tarde, abundó.

Dijo que la sesión anterior se propuso que la Conferencia acudiera con la sociedad civil directamente para modificar legalmente el nuevo sistema de justicia penal y reducir la “puerta giratoria” con un catálogo de delitos que deben considerarse para la prisión preventiva.

“Los ciudadanos no estamos comprendiendo la salida de los criminales por el único hecho de ser primodelicuentes. Por ello, aquí presento las cartas para la presidenta de la Cámara de Diputados y para el presidente de la Comisión de Seguridad, para que impulsemos el proyecto de la Comisión Nacional de Seguridad de imponer la prisión oficiosa para la portación de arma de fuego”, expuso.

Demandamos policías confiables, pero también policías eficaces, que actúen y no eviten su tarea sólo porque no cuentan con el apoyo de la sociedad civil o temen que la política o el escándalo los dejen solos a la hora de responder por la aplicación de sus protocolos. No queremos abusos, pero tampoco impunidad de aquel que cometió una falta evidente, trabajemos juntos para mejorar, concluyó.