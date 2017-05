Piden a AMLO aclara recursos de Eva Cadena.

En redes sociales, ciudadanos han cuestionado a Andrés Manuel López Obrador por su postura hacia Eva Cadena, debido a los recientes sucesos donde la ex candidata por Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, ha sido exhibida recibiendo dinero supuestamente de manera ilícita.

Esto luego de que al finalizar un evento en Las Choapas, Veracruz, y antes de que se dieran a conocer las grabaciones, López Obrador mostró su apoyo y respaldo hacia Eva Cadena, al asegurar que ella no era corrupta y era de “su gente”.

Tras darse a conocer las grabaciones, donde la ex candidata recibe dinero supuestamente de empresarios que quieren apoyar a la campaña de López Obrador, el líder de Morena aseguró que se trató de un “cuatro” y acusó que fue obra de sus enemigos políticos.

Hasta el momento, el líder nacional de Morena, no ha emitido una postura, por lo que personajes como el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Pedro Escudero, han pedido esclarecer si este dinero llegó a López Obrador para financiar a Morena, de cara a las próximas elecciones.