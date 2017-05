Piden cese de funcionarios tras crimen de activista

CIUDAD VICTORIA Tamps.- Integrantes del colectivo Justicia Tamaulipas pidió la destitución Gloria Elena Garza Jiménez y Lorena Garrido Salazar, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales y Directora del Instituto de Atención a Víctimas respectivamente por considerar que no brindaron seguridad a la activista Miriam Rodríguez Martínez, asesinada el pasado miércoles por la noche en San Fernando Tamaulipas.

Giovanni Barrios Moreno, presidente del colectivo Justicia Tamaulipas, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, aseguró que Rodríguez Martínez siempre le manifestó su temor de ser asesinada.

“A mí me consta que la compañera solicito el apoyo para seguridad para su persona porque así lo hizo en la mesa de trabajo y así nos lo hacía saber y estoy seguro que se lo solicito a la licenciada Gloria”, precisó.

Tras el crimen, señaló, el colectivo Justicia Tamaulipas solicitará a las autoridades estatales y federales seguridad para 16 activistas y que no van a permitir que ese tipo de funcionarios sigan en el gobierno.

“Hago un llamado a los colectivos y compañeros que estamos trabajando por los derechos victimales en Tamaulipas un llamado de unidad para exigir el cese de estas dos funcionarias que no deben de estar en una area tan sensibley deliciada como como es la atencion a victimas”

Barrios, quien busca a su hijo secuestrado en Reynosa desde 2008, dio a conocer que hace nueve meses pidió seguridad y las autoridades lo han ignorado.

“Yo tengo un oficio con acuse de recibido por parte del gobierno del estado desde hace casi nueve meses donde solicito la protección que me da la ley general de victimas y la ley de tratados internacionales y hasta el día de hoy no he recibido respuesta de ningún tipo”.

Dijo que Justicia por Tamaulipas esta solicitando la protección de seguridad de los siguientes activistas sociales: Nestor Troncoso, Guillermo Gutiérrez, Josefina de León, Graciela Perales, Lorena Perales, Norma Cedillo y de otra compañera la cual no recuerda su nombre.