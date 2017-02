Piden diputados gravar utilidades de empresas de EU en México, ante amenaza contra remesas

Diputados federales advirtieron que la propuesta de un congresista republicano para gravar las remesas que envíen los mexicanos al país prende los focos amarillos y pidieron responder de la misma manera e imponer un gravamen a las empresas estadounidenses asentadas en México.

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, dijo que si la política estadounidense agrede directamente a los ingresos de los connacionales, “debemos de actuar en consecuencia y debemos tomar decisiones que sean necesarias”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Giorgana, señaló que dijo que si el gobierno norteamericano insiste en esa decisión, la Cámara de Diputados presentará una iniciativa para gravar en la misma proporción los 20 mil millones de dólares de utilidades que las empresas americanas que envían anualmente a su país.

Tras el anuncio del legislador republicano Mike Rogers, de que presentará un proyecto de ley para aplicar un impuesto de 2 por ciento a las remesas destinadas a México para financiar el muro en la frontera, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, consideró que si esta iniciativa prospera provocaría un daño a ambas naciones.

“Son escenarios que me parece, meterían en una situación muy difícil a ambos países y son escenarios no deseables, pero por supuesto si la intención y las decisiones de aquel lado van en torno de, no agravar, sino de agredir a los intereses legítimos de nuestros paisanos que viven allá y de los mexicanos que estamos aquí en nuestro país, puede débenos de actuar en consecuencia y debemos tomar decisiones que sean necesarias”, señaló.

Asimismo, el legislador panista deseó que esta iniciativa del congresista de Alabama no prospere ya que enciende alertas en el ámbito internacional debido a que las remesas no solo salen hacia México sino hacia muchos otros países de América Latina.

“Evidentemente prende ya en estos momentos focos amarillos que pueden tornarse cada vez más intensos en los países de la región, inclusive de otros continentes”, acotó.

El priista Víctor Giorgana aseveró que el poder Legislativo entrará en un diálogo permanente con los representantes y legisladores de Estados Unidos, quienes encontrarán respuestas firmes y claras de los diputados mexicanos. “Nosotros les decimos que si se plantea una iniciativa para gravar con el dos por ciento de impuesto a las remesas que envían los mexicanos hacia este país, se encontrarán con que la Cámara de Diputados presentará una iniciativa para gravar en la misma proporción los 20 mil millones de dólares de toma de utilidades de las empresas norteamericanas que se remiten anualmente a Estados Unidos”.

Al participar en el Foro de Diálogo, Escenarios y Prospectivas de la relación México-Estados Unidos, el legislador poblano señaló además que, “habiendo conformado un frente común entre el Ejecutivo y los legisladores, estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad y desplegar un activismo internacional tanto en Estados Unidos como en el mundo para defender los intereses y los derechos de México”.