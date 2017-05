Piden no crucificar a Luis Miguel

Salma Hayek y Eugenio Derbez destacan el talento y humanidad de el cantante de quien dicen pasa malos momentos por confíar en la gente; los actores promocionan Cómo ser un Latin lover, en la CDMX

Salma Hayek y Eugenio Derbez manifestaron su apoyo a Luis Miguel, luego de que el cantante compareció ante las autoridades estadunidenses por una demanda en su contra por incumplimiento de contrato.

En charla con los medios a propósito del próximo estreno de Cómo ser un Latin lover“, película que ambos protagonizan, Hayek sostuvo que El Sol ha sido su amigo toda la vida y “está pasando por un momento interesante y raro, porque cuando tienes tanto alboroto en tu vida no estás al pendiente de situaciones y detalles que te manejan otras personas”.

En ese sentido, mencionó que como artistas te enteras de la situación cuando ya estás metido en un súper lío, “porque cuando meten una pata no te dicen y tratan de resolverlo ellos solos (…) yo creo que eso es lo que le está pasando a Luis Miguel, las cosas se salieron de lugar sin que él estuviera al tanto de la situación y ahora da la cara y se presenta”.

El día de ayer el cantante compareció ante las autoridades estadunidenses comprometiéndose a informar sobre el paradero de algunos de sus bienes y consiguió su libertad bajo fianza, aunque deberá presentarse otra vez ante la justicia el 11 de mayo próximo.

“Lo conozco muy bien, soy una de las personas que más lo conoce y en verdad que es una muy buena persona, con un gran corazón y honorable. Todos nos metemos en problemas y que esto nos recuerde que es un ser humano y un ser humano muy grande”, expresó Salma, quien en días pasados publicó a través de redes sociales una fotografía en la que aparecen Luis Miguel y ella.

Convencida de la calidad humana de su amigo, Hayek manifestó: “Cada vez que lo quieran juzgar o crucificar, sólo acuérdense cuánto amor les ha hecho sentir en el alma en algún momento de su vida, con un par de tequilas o con un amor (…) Cuánto amplificó con su voz el amor que ya traíamos en el corazón por alguien”.

A esta declaración se le sumó Eugenio Derbez, quien recordó que a través de su música ha sido idolatrado por millones de mexicanos y latinos que han comprado sus discos y acudido a sus conciertos. “Y ahora lo meten en un problema y de repente todos lo quieren crucificar y nos vamos al cuello”, anotó.

“Es triste que una persona que nos ha dado tanta felicidad y momentos inolvidables, un día le demos la espalda todos”, mencionó Derbez, quien celebró que la película “Cómo ser un Latin lover” haya conseguido la segunda posición en el “ranking” de estrenos en Estados Unidos.

DIGNIFICAN AL LATINO

Hayek y Derbez buscan hacer productos de calidad que reivindiquen la imagen de los latinos, como sucede con Cómo ser un latin lover.

“En Estados Unidos los latinos somos la minoría que más va al cine a ver películas americanas por eso es digno de celebrarse que una película protagonizada por latinos haya debutado en el segundo lugar de la taquilla estadounidense. Creo que si logramos potencializar económicamente a México, nutrirlo de fuerza y toma más relevancia, podríamos vernos beneficiados cuando se hable del Tratado de Libre Comercio, porque esa imagen nos ayuda, ayuda a México”, compartió la actriz con más de tres décadas trabajando en Hollywood.

Tras mencionar que la unión hará que México se posicione a nivel mundial, Hayek señaló que incluir un poco de la idiosincracia de este país en una película producida en Estados Unidos, habla del orgullo por la lengua española.

Asimismo, destacó el corazón que le pusieron a la historia de Máximo (Eugenio Derbez), quien decide conseguir una mujer mayor que lo mantenga antes que trabajar, pues hay escenas en la que la esencia de los mexicanos queda expuesta a través de chistes, bailes y baladas que llevan al género de la salsa, como el caso de El Triste, de José José.

“Le estamos metiendo corazón por amor a nuestra audiencia latina”, mencionó la actriz, quien no dudó en responder a las preguntas sobre los conflictos políticos y sociales que se registran en su estado natal, Veracruz.

En su oportunidad, Eugenio Derbez consideró que el éxito de una película tiene que ver con “el trabajo en equipo de quienes hacemos la producción, de la prensa que la difunde y del público que llena las salas”.

Agregó que reivindicar la imagen del latino fue una de las cosas por las que estuvo luchando al hacer esta película, “porque ahorita que los latinos estamos siendo muy señalados, es cuando hay que sentirse orgullosos de que haces un producto que vale la pena”.

“Ahorita percibo como los latinos se esconden, están atemorizados y tienen miedo a que los deporten o les pase algo, por eso esta película busca representarlos y que se sientan orgullosos de que dos mexicanos son las estrellas de una producción americana.

“Y que hablamos en español, incluso dentro de la película en inglés”, expresó el también productor, quien aseguró que su sueño era trabajar con su compatriota Salma Hayek.

Agregó que tanto Hayek como él intentaron que los latinos, pero sobretodo los mexicanos, se sintieran tomados en cuenta, de ahí que incluyeran temas de Angélica María, Carla Morrison y José José, entre otros.

QUE REGRESE EL DINERO

Salma Hayek no perdió la oportunidad de dar la opinión de la detención de el ex gobernador deVeracruz, Javier Duarte y dijo que ójala regrese el dinero que se robó.

llama mucho la atención por qué nadie dice qué va a pasar con el dinero, de si se le va a devolver a la gente que no le han pagado; creo se habla mucho, de si esto o lo otro, pero a ver… ¿dónde quedó la bolita?”, expresó esta tarde la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz. “No se habla mucho de dónde quedó el dinero y hay que devolvérselo a la gente que se lo quitaron y pienso que en eso hay que enfocarse mucho, más que en todo lo demás que oímos que se repite y repite; a la gente lo que más le importa ahora si es de lo perdido, lo que se encuentre y si ya se encontró se le tiene que devolver al pueblo, me llama la atención que no se habla de eso, (es) atole con el dedo”, concluyó.