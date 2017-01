Piden senadoras del PRI impulsar el registro de personas que no cuentan con acta de nacimiento

Senadoras del PRI pidieron a los gobiernos estatales emprender un programa intensivo de registro para las personas que aún no cuentan con un acta de nacimiento, sobre todo de niñas y niños, ya que ello les impide acceder a los servicios básicos de salud y educación.

De acuerdo a un reporte del 2014, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 14 millones de mexicanos aún no contaban con ese documento, entre ellos cuatro millones de infantes, situación que incluso se extiende a los connacionales que radican en Estados Unidos, puntualizaron.

Lo anterior significa, indicaron, que se está ante una realidad que no sólo contempla a los menores que día a día nacen y no son registrados, sino a todas aquellas personas de todas las edades que por motivos, incluso ajenos a ellas, no cuentan con ningún documento que acredite su identidad.

Cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), estiman que a nivel global, un tercio del total de niñas y niños en el mundo, menores de cinco años, no han sido registrados al momento de su nancimiento. Específicamente, en América Latina y El Caribe, alrededor del 18 por ciento de esta población no ha sido registrada.

Recordaron que con la aprobación de la reforma del artículo 4º. Constitucional, por la que se adicionó un octavo párrafo, se estableció la gratuidad del registro de la primer acta de nacimiento, pero señalaron que aún no se ha logrado cumplir la meta de que el 100 por ciento de la población esté registrada.

Una de las causas de la inasistencia a las escuelas es la deserción escolar, es la falta de actas de nacimiento, sobre todo en las zonas de población indígena, quienes, además, están sujetos a mayores y diversas vulnerabilidades, agregaron las legisladoras priistas.