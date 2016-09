Pidió que lo cremaran; un hijo lo duda

Mientras Iván Gabriel Aguilera, hijo de Juan Gabriel revela que su padre pidió ser cremado, su hermano Alberto pide que se lo demuestren; Alex Lora compodrá con él en el cielo, dice

Miami .- Juan Gabriel, “el Divo de Juárez”, fue cremado porque así lo pidió antes de su muerte, reveló hoy su hijo mayor Iván Gabriel Aguilera, quien se encargaba de sus negocios y fungía también como su representante.

Iván Gabriel, acompañado por su esposa húngara Simona Hackman y su madre Laura Salas, así como sus hermanos, fue entrevistado en exclusiva por el periodista Raúl de Molina de la cadena Univision.

Aunque la familia Aguilera pidió que la entrevista fuera difundida a partir de mañana sábado, una vez que llegaran a Ciudad Juárez para el primero de varios homenajes póstumos a Juan Gabriel, De Molina adelantó que la cremación fue una instrucción dejada por Alberto Aguilera Valadez.

“Lo más importante que me dijo fue, con todo lo que está diciendo la gente, Juan Gabriel fue cremado (…) porque lo pidió Juan Gabriel, no por otra razón”, comentó De Molina en el noticiario vespertino de la cadena.

Imágenes de la entrevista muestran a Iván sollozando, mientras su esposa lo consuela.

“Fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho (…) Iván habló casi todo el tiempo (…) este chico estaba llorando todo el tiempo”, apuntó De Molina.

Asimismo, el presentador señaló que Iván Gabriel admitió que él deseaba que las cenizas de su padre se quedaran en su casa del condado de Broward, en Florida, pero que Juan Gabriel pidió que reposen en su casa de Ciudad Juárez, Chihuahua.

UN MISTERIO

Pero los dimes y diretes ya comenzaron ya que Alberto Aguilera Jr. tiene las dudas por qué no se realizó la autopsia al cuerpo del cantante, y dejó entrever que podría haber algunas irregularidades en el fallecimiento y ahora pone en duda que se haya cremado el cuerpo del artista.

En entrevista con el programa al Rojo Vivo, Aguilera II precisó que no cree que su padre haya sido incinerado, porque sabe que ese no fue el último deseo de su padre. Dijo ue está muy molesto con sus hermanos porque no le dan detalles algunos de las decisiones del último adiós del compositor.

“Decepcionado porque no me están avisando donde está mi papá. No están jugando limpio, no contestan el teléfono y sólo mandan textos”, comentó.

La familia tiene previsto viajar a Ciudad Juárez para el homenaje popular este sábado, proseguir a la ciudad de México para la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes y regresar después a Ciudad Juárez.

Juan Gabriel falleció de causas naturales el pasado 28 de agosto a los 66 años de edad, en Santa Mónica, California

HIJO PREDILECTO

El Cabildo de Juárez nombró al cantante Juan Gabriel hijo predilecto de Ciudad Juárez.

Lo anterior en sesión extraordinaria en la que también se le dio el nombre del artista a la Gran Plaza del Centro Histórico.

Las distinciones son por llevar en alto el nombre de la ciudad y su labor altruista en favor de la niñez, señaló el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra.

En la sesión se otorgó la palabra al cronista de la Ciudad, Filiberto Terrazas quien realizó una semblanza del cantautor Alberto Aguilera y recordó que siempre estuvo orgulloso de Juárez.

PIDE ALEX LORA LO ESPERE EN EL CIELO

Alex Lora, vocalista de la emblemática banda mexicana El Tri, se encuentra en Lima para formar parte del tercer Festival Viva México. El cantante, en entrevista, lamentó la muerte de Juan Gabriel y recordó con tristeza que tenía pendiente grabar un dueto musical con “El Divo de Juárez”.

“Para nosotros fue algo muy triste (la muerte de Juan Gabriel) porque queríamos hacer una rola juntos (“Pero qué necesidad”), pero faltó tiempo. La propuesta estaba desde principios del año pasado. El maestro Cepeda me dijo: ‘Juan Gabriel quiere que hagan una rola’. Le dije que sí, pero no se dio. Ya lo haremos en el cielo”, comentó Alex Lora.

Así mismo, sostuvo con gran satisfacción que tanto él como Juan Gabriel participaron en el disco “Quiero Creedence’, que es un homenaje a Creedence.

“En esta producción él canta ‘Quién detendrá la lluvia’ y nosotros ‘Orgullosa María’. No hacemos un dueto, pero estamos juntos en un disco”.

Recordó además, que durante un concierto que ofreció hace algunos años en la cárcel de mujeres de México, grabó el tema de Juan Gabriel “Amor eterno”, el cual era uno de los favoritos de su madre.

“Me identifico mucho con ‘Amor eterno’ porque me recuerda a mi mamá. Cuando ella escuchaba esa canción se emocionaba y me pedía que le compusiera un tema. Mi madre nunca quiso que fuera cantante, para ella era una vergüenza que su único hijo fuera rocanrolero”, sostuvo.

Sin embargo, el tiempo pasó y el éxito de El Tri cambió la forma de pensar de la madre de Alex Lora.

Cuando la agrupación celebró su aniversario número 25, esta acudió por primera vez a una presentación del cantante y orgullosa, le dijo: “Eres lo máximo”.

“Cuando mi mamá falleció esas palabras me sirvieron para componer una rola en su honor: ‘Eres lo máximo'”; expresó entre lágrimas el cantante mexicano.“