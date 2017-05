¡Por el orgullo!

Canelo y Julito pelean hoy en Las Vegas; hay máxima expectación

Ambos dieron en la báscula 164 libras

LAS VEGAS.- La fecha señalada llegó. Saúl ‘Canelo’ Alvarez y Julio César Chávez Jr. se enfrentan hoy en una pelea sin títulos en juego, con un límite de peso pactado en 164.5 libras, que fue cumplido sin problemas y con libertad de subir el tonelaje hasta donde se pueda al momento de la pelea. El resultado depende casi exclusivamente de las consecuencias de lo que ocurra después de la báscula y antes de la campanada inicial.

La batalla, que será a doce asaltos, tendrá lugar en el T-Mobile Arena.

Muchos dudaron que Julito podría dar el peso, sin embargo, tras el pesaje de ayer despejó cualquier duda. Tanto él como el tapatío dieron en la romana 164 libras.

Julito dependerá mucho de su recuperación. Se espera que hidratado y recuperado suba al ring en poco más de 180 libras.

Para acordar esta pelea, Saúl debió subir más de 10 libras respecto a su última pelea, por lo que habrá que ver cómo reacciona su cuerpo. De inicio podría estar a la espera del contragolpe, listo para los doce rounds, pero no descarta el nocaut.

Además del récord de más de 50 millones de espectadores que verán la pelea en México se espera que rebasen el millón de ventas en pago por evento para superar la marca de mexicanos, que corresponde a ‘Canelo’ y Alfredo Angulo con cerca de 350 mil.

Desde una gira por México y Estados Unidos, una apuesta millonaria fallida, la negativa del ‘Canelo’ de recibir el cinturón huichol del Consejo Mundial de Boxeo y mensajes entre ambos boxeadores han transcurrido los días. Hay máxima expectación.

El plazo llegó. Saúl y Julio se jugarán algo más que ser el máximo representante del boxeo mexicano. Se juegan el orgullo en una pelea en la que ambos tienen prohibido perder, pero que podría ser la primera, quizá, de una revancha y ¿por qué no? hasta de una trilogía.

Ambiente en el pesaje

Entre porras y buen ambiente, siete mil aficionados disfrutaron el gran ambiente que se vivió durante la ceremonia de pesaje. Muchos aficionados portaban bandas rojas en la cabeza con el nombre de su púgil favorito escrito en ellas.

Puede dar la sorpresa

Saúl ‘Canelo’ Álvarez puede llevarse una sorpresa, consideró el ex boxeador Julio César Chávez. ‘Es una rivalidad en serio, nunca he visto a mi hijo tan seguro de sí mismo, nunca he visto a un Julio tan decidido como esta vez, él dijo que puede perder con cualquiera, menos con Canelo, él sabrá sus razones’.

Saúl, favorito

Saúl Álvarez es el favorito por las casas de apuestas para salir con el brazo en alto y se mantiene arriba 7-1 sobre Julito.

Chávez, en contraparte, ofrece 500 dólares de ganancia por cada 100 dólares a su favor.

Algunas cifras

20 millones de dólares ganará Canelo.

10 millones de dólares recibirá Julito.

30 mil dólares cuesta un boleto en reventa.

50 millones de espectadores verán la pelea en México.