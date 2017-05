Por la quinta

Carmen Aub se prepara para grabar una temporada más de El Señor de los Cielos y celebra que en esta etapa regresen personajes como Doña Alba, interpretado por Lisa Owen

Carmen Aub está lista para iniciar las grabaciones de la quinta temporada de la serie El Señor de los Cielos, en la que estará de regreso el personaje de la actriz Lisa Owen.

En entrevista, la actriz, quien da vida a Rutila en la exitosa producción, comentó que habrá muchas sorpresas en la nueva etapa y lo que ella más celebra es el regreso de papeles como “Doña Alba”, interpretado por Owen.

“Eso me tiene feliz, porque también regresarán del pasado otros y sólo diré que estará más padre que la cuarta esta nueva temporada”, dijo la intérprete, quien comparte créditos en la serie con Rafael Amaya, Fernanda Castillo y Jorge Luis Moreno, entre otros.

Por otra parte, la joven actriz también dio sus impresiones sobre el trabajo de su compañero Rafael Amaya en el nuevo video de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, titulado “Cuando un hombre te enamora”, en el que la infidelidad es el eje de la historia.

“(Es) muy al estilo de ‘Aurelio Casillas’”, comentó Aub, aunque reconoció que no lo ha visto, pero por lo que ha escuchado es muy apegado al corte del personaje de Amaya.

Expresó que a ella también le llegó una invitación para participar en un video; sin embargo, por cuestión de tiempo no pudo aceptar, pero espera que más adelante se dé la oportunidad, pues música y actuación es una buena combinación.

Mencionó que también ha recibido ofertas de revistas para caballeros, pero por el momento no está en sus planes, ya que desea ser tomada en cuenta como artista profesional.

"Admiro a quienes tienen el valor de hacerlo, pero me ha costado tanto llegar hasta donde estoy que no deseo hacerlo, quiero que no sólo me vean como una cara bonita y no digo que nunca, pero ahorita no es el momento", concluyó Carmen Aub.