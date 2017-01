Presenta Barbosa ejes para construir política de Estado en materia de relaciones exteriores

El tema del muro y quién lo pague, la migración, y la seguridad en la frontera, y otros temas que no sean comercio y economía, no serán prioridad desde el Gobierno en la relación que se está estableciendo con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, advirtió el senador Miguel Barbosa Huerta.

“El gobierno mexicano ya decidió que su prioridad en la relación en esto que ellos inclusive dicen ‘no es aún negociación’, no es prioridad el muro ni quién lo paga, no es prioridad para el Gobierno el tema de la migración y cómo se resuelva, no es prioritario para el Gobierno mexicano el tema de la seguridad en la frontera”, afirmó.

El coordinador parlamentario del PRD expresó que después de la reunión que legisladores sostuvieron con secretarios de Estado y el propio Presidente Enrique Peña Nieto para abordar las acciones del su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantiene su insatisfacción sobre la ruta que el Gobierno mexicano está siguiendo.

El senador apuntó que dicha reunión no alcanzó a ser un encuentro donde el Presidente hubiera expuesto un informe de lo ocurrido en Washington en la reunión de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía con el equipo de Trump, ni de la llamada que sostuvieron ambos presidentes, sino donde la mayoría de los asistentes se pronunció a favor de un cierre de filas, de una unidad nacional y de un reconocimiento al Presidente de la República.

Reconoció que si bien no le regatea el apoyo al Presidente en defensa del interés nacional, “no iría a un acto de adhesión política, no iría a aplaudir al Presidente, no iría a expresar lo que desde el establishment mexicano quieren que se instale, la unidad nacional en torno al Presidente Peña”.

En ese sentido, Miguel Barbosa mencionó que le presentó a Enrique Peña Nieto un esbozo de siete ejes para empezar a discutir una política de Estado en materia de relaciones exteriores: política migratoria y deportaciones; comercio y tratados comerciales; seguridad y justicia fronteriza; defensa de derechos humanos; diversificación de relaciones; relaciones con sectores estratégicos de EU; y cooperación internacional para la paz y la conservación de los recursos naturales.

Además, le pidió que asista al pleno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para construir una verdadera política de Estado para enfrentar esta crisis.

“Nadie puede pensar que hoy se construye una política de Estado sin las Cámaras, sin la participación de la sociedad, sin todos los sectores y factores políticos, sociales, económicos de México”, dijo.

Miguel Barbosa Huerta manifestó su preocupación porque este momento histórico va a medir a los integrantes de los órganos del Estado mexicano y a las propias instituciones.

Por lo que “también le pedí (al Presidente) que suspenda los gasolinazos porque no puede haber unidad nacional cuando un pueblo se siente agraviado, lastimado por una medida pública”.

Señaló que le sostuvo al Canciller, Luis Videgaray, que la reunión entre la Cancillería y el Senado debe darse, y que no se diera por hecho que la construcción de la política de Estado tiene que ver con un apoyo al presidente Peña.