Presidente del jurado de Viña del Mar

Eligen al mexicano Mario Domm como la pieza fundametal del Festival chileno y el que decidira el futuro de los concursantes en la playa chilena

Viña del Mar.- El cantautor mexicano Mario Domm, vocalista del grupo Camila, fue elegido hoy como presidente del jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, certamen que inicia este lunes.

Domm señaló en rueda de prensa que “mis compañeros (del jurado) me hicieron el honor (de elegirlo como presidente), me siento muy agradecido con ellos, los admiro a todos y me siento muy contento de ser parte de este equipo”.

Indicó que todos los miembros del jurado festivalero “son talentosos, todos son grandes músicos y tienen una trayectoria, por algo están aquí, y me siento parte de este equipo y muy contento” de estar en Viña del Mar, 120 kilómetros al noroeste de Santiago.

El colombiano Maluma, en tanto, aseveró: “Estoy muy feliz y agradecido de ser parte del jurado y estar ahí (en la Quinta Vergara), conocer la parte cultural, que siempre he dicho que me entusiasma mucho, me siento muy agradecido de ser parte” del certamen.

Agregó que “la música es un lenguaje universal, vengo con toda la humildad del mundo a aportar lo que sé, y creo que eso es lo más importante. Siempre ha sido un sueño para mí (estar en Viña del Mar), no solo cantar sino que también ser parte del jurado”.

El integrante de Río Roma, el mexicano Raúl Ortega, comentó por su parte, que con su hermano José Luis sólo tendrán un voto como jurados y precisó que escogerán un tema “que pueda rascender, que sea una gran canción, ver que pueda pasar más allá del festival”.

“La industria se mueve por canciones nuevas, importantes, por buenas canciones. En nuestro voto buscaremos que la canción se pueda quedar muchos años y que no se acabe en este festival, que pueda ser un éxito”, enfatizó.

José Luis Ortega, en tanto, elogió al presidente del jurado, su compatriota Mario Domm, y le dijo que “es alguien de mucha experiencia y es muy padre que esté con todos nosotros, la vamos a pasar increíble y trataremos de ser el mejor jurado que ha tenido Viña”.

La cantante chilena Mon Laferte indicó que ha estado varias veces en la Quinta Vergara, tradicional escenario del festival viñamarino, pero en otras actividades artísticas que se realizan en ese lugar.

“Es una bendición poder estar en este lado (en el jurado), una responsabilidad muy grande también, pero uno aprende de las personas que estás viendo, te enseñan mucho. Me siento muy honrada de ser parte de este jurado y estar con estos tremendos artistas”, dijo.