Propondrá Edomex reformas al Nuevo Sistema de Justicia

TOLUCA, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció que el Estado de México presentará, a la brevedad, propuestas de reforma y adiciones al nuevo Sistema de Justicia Penal, con el propósito de otorgar mayor atención a las víctimas de un delito que a los probables responsables o imputados.

Consideró que a un año de ponerse en operación el nuevo Sistema de Justicia Penal en el país, es momento de identificar cuáles son los retos y los desafíos, para darle a la sociedad una normatividad que esté acorde a la realidad y a los retos en materia de inseguridad.

“Yo quiero alzar la voz en favor de las víctimas de los delitos, yo me pronuncio a favor de un Sistema de Justicia que vea más por las víctimas que por el probable responsable o imputado. A veces, perdón la exageración, pero casi se nos exige ponerle alfombra roja para darle la bienvenida a un probable delincuente, a un violador, a un homicida, porque si no, puede haber consecuencias legales y eso le puede beneficiar al delincuente para poder salir.

“Es la hora de ponernos de acuerdo, de coordinarnos y de darle a la sociedad un Sistema de Justicia, de Justicia Penal que esté acorde a la realidad de nuestro país y de las circunstancias que vivimos en materia de inseguridad”, afirmó el jefe del Ejecutivo mexiquense.

En el Salón Adolfo López Mateos del Palacio de Gobierno, Eruviel Ávila informó que desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se impulsará el análisis de esta propuesta para convencer a los legisladores, a la propia sociedad, a las asociaciones no gubernamentales, y hacer valer la importancia de aplicar aún más mano firme para combatir a la delincuencia del país.

“Insisto, no es momento de echarnos culpas los tres órdenes de gobierno, o entre los tres órdenes de gobierno o entre los poderes públicos, es la hora de ponernos de acuerdo, de coordinarnos y de darle a la sociedad un Sistema de Justicia Penal que esté acorde a la realidad de nuestro país”, expresó.

Asimismo, acompañado por el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga; del comisionado estatal de Seguridad, Eduardo Valiente, y del vicefiscal general, Germán García Beltrán, el gobernador consideró que es fundamental reformar la Ley de Armas y Explosivos vigente en el país, que fue promulgada hace más de 40 años y el México actual es muy diferente, por lo que requiere normas que correspondan a las necesidades que hoy en día se presentan en materia de inseguridad.

En este sentido propuso que se establezca la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Al respecto, refirió que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso de la Unión, puntualiza que hoy en día circulan 25 millones de armas en el país, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que el año pasado seis de cada 10 homicidios fueron cometidos con armas de fuego.

Me gusta: Me gusta Cargando...