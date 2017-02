Pues sí y, si no, ni modo

Donald Trump volvió a aplicársela al gobierno mexicano.

Mientras sus enviados Rex Tillerson y John Kelly dialogaban con Luis Videgaray y Miguel Angel Osorio Chong, el republicano se reunía con empresarios, a los que dijo que se busca una buena relación con México y si no, ni modo.

También, que la deportación de indocumentados es una operación militar.

Kelly, en tanto, decía en México que no se hará uso de la fuerza militar ni habrá deportaciones masivas.

-¿A quién le creemos?, se escuchó en radiopasillo.

Osorio Chong pidió deportaciones de forma ordenada.

Y Videgaray reiteró que es responsabilidad conjunta.

Apoyo a centroamericanos

¿Y el muro?

En las reuniones nadie abordó el muro.

Ni Tillerson ni Kelly y, mucho menos, Videgaray, Osorio o Enrique Peña Nieto.

Primero, en la cancillería, el encuentro.

Rostros adustos, serios. Mensajes.

Luego, en Los Pinos.

Nada nuevo.

Bote por textear

La Cámara de Diputados aprobó ayer tres años de prisión a quienes causen daños con su vehículo -choquen o arrollen a alguien- por enviar mensajes o hablar por teléfono al conducir.

Anteriormente, eran seis meses de prisión.

Se contemplan sanciones copiadas a las que aplican en Estados Unidos, con puntos menos en la licencia de conducir, hasta su cancelación.

Ahora va al Senado, donde se votará.

-El problema no es la ley, sino la aplicación de ésta, se escuchó en radiopasillo.

Lo dicho

Josefina Vázquez Mota es ya la candidata del PAN al gobierno del Estado de México.

Era un strike cantado.

La candidata presidencial perdedora en 2012, que llevó al PAN al tercer lugar, dice ser la más popular.

Niega ser la opción B y dice ser la A.

Por cierto, Felipe Calderón asistió a la sesión del consejo político del PAN, donde se presentaron las encuestas y se confirmó que ella es la candidata.

Aún no supera el problema de la Cuba (por aquello de que no lo dejaron entrar, no sea mal pensado).

Energéticos en la Conago

Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche y presidente de la Comisión de Energía de la Conferencia de Gobernadores (Conago), encabezó el miércoles la instalación de la Comisión Ejecutiva de Energía del organismo.

Asistieron Miguel Mesmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

Liberación de precios de los energéticos, seguridad de suministro de los mismos, nueva infraestructura energética, contratos de exploración y extracción, y proyectos de Energía en Zonas Económicas Especiales, fueron los temas abordados.

81 años de la CTM

Hoy celebra 81 años de existencia la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que preside Carlos Aceves del Olmo.

Se trata de la máxima central obrera del país, que agrupa a confederaciones, organizaciones nacionales y sindicatos de diferentes sectores productivos, y que ha sido vital para la construcción del México actual.

Tal y como ha ocurrido a lo largo de ocho décadas, en este último año la CTM mantuvo un intenso trabajo para que los obreros gocen de mejores condiciones sociales y económicas; Aceves del Olmo, ha hecho honor a su lema:

-Unidad y Trabajo.

Voltear al mundo

Todos los países son importantes y con todos queremos tener óptimas relaciones políticas, económicas, sociales y culturales, con respeto, diálogo y cooperación.

Así lo afirmó Teófilo Torres Corzo, senador del PRI, después de que José Luis Bernal fue ratificado como embajador de México en China.

-Deberá mostrar que México goza de un gran potencial de crecimiento; que es un interlocutor confiable y con peso político; que es una economía abierta; que construye puentes de cooperación y derriba muros y barreras, dijo.

