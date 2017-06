Pugna MAM por fideicomiso en favor de migrantes en EU

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que durante su gestión como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), buscará consolidar un fideicomiso en apoyo a la comunidad migrante, lograr una sola red de Casas México en Estados Unidos y mejorar la comunicación con los connacionales. “Esta CONAGO lo que está planteando es unificar un solo esfuerzo, crear un fideicomiso, identidad y forma de comunicarnos”, dijo.

Durante su encuentro con organismos representantes de la comunidad migrante en Washington: The Raben Group y Latin Strategies, el mandatario capitalino fue invitado por las organizaciones defensoras de migrantes a reunirse con un bloque latino de 29 congresistas y dos senadores en Estados Unidos. El objetivo de este acercamiento, en su primer día de actividades por la Unión Americana, consistió en continuar con los trabajos en defensa de connacionales en la Unión Americana, conocer sus necesidades y brindarles asistencia. Destacó que a reserva de cómo se den las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, lo que se busca es aprender dónde puede existir un nicho de oportunidad. Subrayó que como presidente de la CONAGO trabajará junto con la gobernadora de Sonora y coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales del organismo, Claudia Pavlovich, en lograr una sola estrategia para que las casas de apoyo a los migrantes de nuestro país en Estados Unidos se unifique como Casa México. Puntualizó que los migrantes en Estados Unidos no quieren regresar a México, por lo que se debe buscar cómo defender sus derechos y asesorarlos de mejor manera, al tiempo que indicó que los que están en retorno, mejorar sus condiciones. Recordó que recientemente se lanzó la App CDMX Contigo para dispositivos inteligentes, que de forma totalmente gratuita brinda protección a los migrantes y repatriados mexicanos. Mancera Espinosa explicó además que se ofrece la primera llamada a través de LOCATEL para ayudar a quien retorna a la CDMX y no cuente con dinero; hay un acuerdo ya publicado en la Gaceta Oficial que declara a la capital del país, una Ciudad Santuario y un convenio para facilitar la certificación del idioma inglés.

Respecto al apoyo económico a los migrantes, destacó que a la fecha no hay un fondo donde la gente pueda depositar recursos para apoyar a este sector, por lo que es importante crear un fideicomiso que dé certeza de que lo recaudado será destinado para tal fin. “Hay una iniciativa importante con el cónsul de California, en donde hay oferta ya de depositar fondos de acá en Estados Unidos y si llegamos con esta noticia allá, estoy seguro que los empresarios mexicanos van a reaccionar igual, van a decir nosotros también contribuimos, pero tenemos que ponerle orden, hoy no lo tiene. Hoy cada quien hace su esfuerzo por su parte”, abundó.

Trabajará con China contra cambio climático

En otro tema, Mancera dijo que China es un eslabón fundamental en la lucha contra el Cambio Climático, por lo que refrendó su compromiso de trabajar juntos por esta causa. ”China es fundamental en esta tarea contra el Cambio Climático y estamos seguros que con sus tecnologías, que con su economía, se seguirá este apoyo, un apoyo sostenido”, dijo. El mandatario capitalino informó que durante la reunión previa a la ceremonia de condecoración como Visitante Distinguido, el vicepresidente de la Comisión Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y presidente de la Asociación de Amistad China – Latinoamérica, el Sr. Ma Peihua, le externó que coincide totalmente con lo que refiere la CDMX sobre Cambio Climático. ”Él es un científico que tiene investigaciones de litio en este terreno y coincide que China será un impulsor muy importante en esta tarea de Cambio Climático”, afirmó. Recordó el gran avance tecnológico que tiene China en materia de vehículos eléctricos, mismos que contribuyen y suman a las acciones contra el calentamiento global. Este miércoles, el Jefe de Gobierno, en su cargo de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO), comenzó una gira de trabajo por Washington, Estados Unidos. Un punto importante es la inclusión en el diálogo que emprenderá con autoridades de la Unión Americana y de Canadá, para la lucha contra el Cambio Climático.