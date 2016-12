¡Pulido quiere títulos!

Espera responder a la inversión que hizo Chivas

Ser campeón con el rebaño y pelear el cetro de goleo

Guadalajara, Jal.- Con renovados bríos. Así se encuentra el delantero de Chivas Alan Pulido, quien espera responder a la confianza del equipo y resarcir la gran inversión que se hizo en su fichaje, entregándole títulos a la institución.

Luego de que llegó a medio torneo, hoy no existen pretextos y así lo asume Alan, quien expresa el deseo de tener grandes logros con el Guadalajara, en lo individual y colectivo.

“El torneo pasado llegué a la mitad y era difícil, pero hoy me lo he propuesto, es una gran motivación por el equipo al que represento y me enfoco primero en que a Chivas le vaya bien, ya después si me toca ser goleador mucho mejor”.

GOLES

Pulido sabe que la exigencia será mayúscula, porque en él están depositadas la esperanzas de que sea el hombre gol que se requiere:

“Desde que llegué, los goles vienen hacía mi y estoy preparado para eso. El equipo se ha adaptado a una dinámica muy buena, hay grandes individualidades y jóvenes que vienen apretando fuerte, y los grandes los integramos de la mejor manera, el objetivo es ser campeón”.

Y desde luego espera superar los cuatro goles que marcó el certamen anterior. “Quiero superar esa cuota, ese es el objetivo. La gente puede esperar de mi toda la entrega, buscaré anotar, pero si cuento con un compañero en mejor posición, se la daré para que él lo haga, somos un equipo y no importa quien anote”.

REFERENTE

Alan sabe que hay muchas expectativas en su pesona y un gran compromiso por la inversión que el club hizo en él y espera corresponder a ello.

“Me comprometo a dar todo de mí para tener a Chivas donde debe estar. Hay metas por cumplir, metas que me voy poniendo, daré desde el primer partido todo y buscar ser el referente, para ayudar a mis compañeros”.

Sabe perfectamente lo que invirtió Chivas en él, eso lo hizo sentirse querido y valorado, “esa es la presión que tengo, mostrar por qué estuve en un mundial, por qué se pagó tanto y debo responder en el campo”.

CHIVAS EN PARIDAD

Finalmente dijo que a pesar de tener Chivas un plantel de mexicanos y competir contra cuadros plagados de extranjeros, no se sienten en desventaja.

“Se vuelve complicado porque otros equipos tienen extranjeros y se pueden llamar selecciones…pero en el terreno de juego estamos para competir. Quizá en nombres no, pero acá no juegan los millones ni los nombres. El objetivo es ser campeones, buscaremos hacer historia y darle un título más a Chivas que tiene tiempo de no ser campeón”.

NO MÁS REFUERZOS

Aunque la versión del fichaje de Jesús Dueñas para Chivas se mantiene y cobra fuerza, el CEO de Chivas José Luis Higuera afirmó que no habrá más contrataciones para el equipo. En su twitter, el directivo respondió a esa pregunta a un usuario y expuso que “@dinglerdex @Chivas hola!! Para este torneo ya no!!! Estamos completos!! Confíen en nuestro plantel!! Estamos sólidos, necesitamos confiar”.