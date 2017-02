Pumas sueña con mundial de clubes

ABRAHAM GONZÁLEZ

Con el apoyo de su afición confían en superar a Tigres.- Redoblarán la seguridad

Pumas de la UNAM está mentalizado en disputar el próximo Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos 2017, confiando en que mañana con el apoyo de su afición, puedan superar a Tigres de la UANL para avanzar a la ronda de las semifinales de la liga de campeones de la Concacaf, ponderó Abraham González.

“Está claro que nuestra afición es como un jugador más para nosotros; la verdad es que nos ayudan mucho. El día de Xolos se vio: nos empujaron para hacer la remontada. En ese aspecto, estamos tranquilos porque sabemos que son necesarios para nosotros, y que siempre nos van a apoyar”, sostuvo el volante de Pumas.

González sabe que hay ventaja por el 1-1 logrado en la ida de los cuartos de final, pero no como para confiarse.

“Fue un resultado bueno para nosotros. Son ellos los que tienen que ir al ataque sí o sí, porque necesitan el gol. Creo que si jugamos igual y tenemos la misma actitud que en Monterrey, seguiremos avanzando en el torneo… pero siempre es Tigres”.

NO SABE QUÉ PASA EN LA LIGA MX

Luego que los últimos cuatro partidos Pumas no gana en la Liga MX, el volante español no encuentra explicación alguna, pero ojalá que las razones en Pumas no tengan la misma tesis que declara su compatriota Paco Jémez con el declive de La Máquina de Cruz Azul.

“El equipo está tranquilo porque actitud no falta y mal no lo estamos haciendo; No sé qué ha pasado, creamos muchas más opciones que el rival, tenemos mayor posesión y nosotros no sé por qué nos llegan cinco veces y nos meten cuatro goles, no sé si tenemos un poco de mala suerte”.