Pumas voltea a su cantera

SERGIO EGEA Y LOS RETOS PARA EL 2017

Reactivar el semillero puma y volver a ser el distribuidor de los equipos clubes y del mismo Tricolor

Fortalecer el crecimiento de la cantera, reducir el número de extranjeros y mantenerse entre los clubes protagonistas de la Liga MX, son algunos de los objetivos de Pumas de la UNAM con miras al 2017.

En estos términos compartió Sergio Horacio Egea Rueda, en su calidad de vicepresidente deportivo, los retos y expectativas en aras no sólo de convertir nuevamente en campeón al club Universidad, también.

“Debemos retomar la filosofía de Pumas, de ser un equipo formador y después vendedor, un distribuidor por todo el mapeo de México y del mismo Tricolor”.

Tranquilo, reflexivo, objetivo y fiel a su personalidad, Egea Rueda habla con OVACIONES en la intimidad de su oficina de la cantera de Pumas.

PRIORIDAD, JÓVENES PROMESAS

“Que el mundo sepa, el mundo de Pumas y de su afición, que acá se trabaja con base en el proyecto deportivo de Rodrigo Ares de Parga (patrono del club Universidad). Tratamos de ser objetivos, hacerlo con sentido común, bien y con coherencia, buscando reforzar la cantera”.

Y no es que se tenga la idea de que no se hagan bien las cosas, sino porque por alguna razón, las jóvenes promesas no terminan por dar el estirón hacia el máximo circuito de la Liga MX.

“Siempre se ha trabajado bien, pero después se debe darles una oportunidad. Para ello ya se tiene un plan, una idea para que Pumas pueda competir siempre, pero donde la formación tiene que ir a la par”.

Así, el propósito es que las jóvenes promesas que trabajan en la cantera, ver si primero merecen la oportunidad y luego ver si también pueden asumir el reto de jugar con la suficiente calidad que se necesita en un equipo tan grande como Pumas.

ESTRUCTURA DE FORMACIÓN

El dirigente detalló el fortalecimiento de la estructura puma, donde ya se cuenta con gente de España que llega a sumar sus metodologías y se cuenta con una logística que permite saber cómo se trabaja en la formación de jugadores en otros países de Europa.

“Sin desmerecer lo que se hace aquí, se busca la manera de seguir creciendo. Vamos por el camino correcto, tenemos el tema de visorias donde detectar la matería prima es importante.

“Quizá ahí nos habíamos dormido, que estábamos esperando a la materia prima y no la íbamos a buscar, ahora se orientaran las tareas para ir en busca de ella”.

Pero no sólo se trata de traerlos, también hay que darles un buen trato, pues además de formarlos, también deben ser preparados académicamente e inculcarles principios para que sean exitosos, incluso si no logran alcanzar el sueño de ser futbolistas profesionales.

“Hoy en día se cuenta con 45 camas, buena alimentación y un lugar bien acondicionado para que se sientan como en su casa, su casa club de Pumas”.

Además se les ofrecen becas pues se representa a la Máxima Casa de Estudios de México.

REDUCCIÓN DE EXTRANJEROS

Como vicepresidente, Egea Rueda adelanta que la intención del club universitario es reducir de seis a cinco jugadores extranjeros para la temporada 2017-2018, con la idea de poder respaldar la consolidación de sus nuevas promesas.

“Debemos confiar en ellos, no quedarnos en la teoría sino llevarlo a la práctica. Darles minutos, arriesgarnos, ponerlos en la cancha. Luego ver si su futbol da para jugar en un equipo grande como Pumas”.

“(Juan Francisco) Palencia tiene ese respaldo (del patrono y del consejo deportivo). Él y su equipo de trabajo son técnicos formadores y saben con qué misión llegan, a formar (jugadores) y a competir”.

Sergio Egea es un tipo agradecido que tiene tiene metida la piel puma muy dentro de su ser, desde que llegó al club Universidad la primera vez para ser bicampeón con Hugo Sánchez Márquez, sólo espera poder corresponder con trabajo y honestidad la confianza que le da Rodrigo al traerlo de vuelta.

“Estar en Pumas es un sueño, un privilegio. Esto hace que quieras mucho a este club. Gracias a Rodrigo por su respaldo, ello me da la confianza y la ilusión de que Pumas estará en los mejores lugares”.