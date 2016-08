Que ahora sí se trabajarán políticas públicas para erradicar ambulantaje en la CDMX

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México aceptó la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), porque ocho delegaciones han sido omisas en la coadyuvancia para ordenar y supervisar la normatividad en el comercio informal.

De ahí que el Gobierno capitalino ofreció su apoyo a las administraciones de las demarcaciones que han sido señaladas por el mismo organismo como responsables para cumplir con los puntos del documento, esto es, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

No obstante que Patricia Patiño, representante de la delegación Cuauhtémoc, informó que esa demarcación no acepta la recomendación, pues primero se debe establecer una mesa entre la CDHDF y secretarías de Salud, Gobierno, Desarrollo Económico y Seguridad Pública, para definir el ordenamiento y cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, toda vez que algunas acciones no corresponden a la autoridad delegacional.

Y es que aseveró que en el caso de comerciantes del perímetro “A” del Centro Histórico, corresponden al gobierno de la ciudad, por lo que la delegación no puede intervenir, haciéndose fundamental el diálogo y el acuerdo entre las autoridades.

La recomendación 10/2016, acusa la omisión en el ordenamiento, supervisión y aplicación de la normatividad en desarrollo de la actividad de comercio informal –de casi un millón de personas-, en el espacio público de la Ciudad de México, lo cual impacta a la calidad de vida de las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ejerce esa actividad.

Pero además incluye como Autoridades Colaboradoras a las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico y Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Tras una reunión con delegados y representantes de las demarcaciones señaladas, Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno, comentó que se privilegiará la protección y garantía de los derechos de quienes habitan, visitan y transitan en esta ciudad, y que esto involucra necesariamente el cuidado y recuperación de la vía pública y de otros espacios de uso colectivo.

Aseveró que el Gobierno de la Ciudad de México no criminaliza el comercio en vía pública, “no se trata de retirar por retirar a los comerciantes. Nuestro objetivo es beneficiar a la comunidad, liberar de puestos fijos y semifijos, procurar accesibilidad y eliminar zonas de inseguridad por el hacinamiento del comercio”.

La funcionaria señaló que el marco general de la recomendación permitirá al gobierno local plantear políticas públicas y coadyuvancia, diálogo como organizaciones, comerciantes establecidos y líderes para definir qué se tiene que hablar y ponderar, no obstante que este problema se ha intensificado a partir de 1997 y pocas soluciones y políticas se han emitido al respecto.

Patricia Mercado destacó la importancia de que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) participe como autoridad colaboradora, pues consideró que una de las soluciones a mediano y largo plazos es regularizar al comercio en vía pública y que se transformen en pequeña empresa.

En ese sentido, comentó que se tiene un registro de aproximadamente 100 mil personas que venden en vía pública, de los cuales unos tres mil pagan por uso del espacio público, mientras que el resto dejó de hacerlo hace mucho tiempo y con las acciones de ordenamiento se tendrá que retirar a un buen número, aunque observó que se tienen identificados aproximadamente 800 mil a un millón de comerciantes.

Dijo que en una reunión con autoridades de la CDHDF este viernes, se acordó que el organismo defensor se reunirá con las autoridades delegacionales para explicar la recomendación, y los representantes de Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón aseguraron que trabajan en el ordenamiento del comercio en vía pública y en el censo de este sector.