Que América vuelva a ser el más ganador

A William Da Silva le urge un campeonato

Las Águilas van esta noche contra el Atlante

El brasileño William Da Silva reconoció que trabaja con el resto de sus compañeros con la ilusión de alzar la copa y convertir al América en el club más ganador de nuestro país.

“A mí ya me urge un campeonato, tengo dos finales y no he levantado la copa en ninguna ocasión. Este torneo quiero hacerlo a como dé lugar. Quiero salir con el campeonato, volver al América el equipo más ganador de México y festejar con mis compañeros”, dijo Da Silva.

“Hemos trabajado mucho la parte física en tres sesiones al día y es tiempo de estar trabajando la calidad del partido dentro del campo. Frente al Atlante vamos a jugar 45 o 60 minutos y con eso vamos a ver como estamos en el parado que quiere Miguel dentro del terreno de juego”, agregó el mediocampista desde el hotel de su pretemporada en Playa del Carmen.

QUÍMICA CON EL PIOJO

Sobre el regreso del entrenador Miguel Herrera a las Águilas, comentó:

“Es un tipo que se acerca mucho al jugador y deja muy claro lo que quiere. No queda más que seguir aprendiendo de él. Cómo quiere su parado dentro de la cancha para poder aportar más en cada minuto de juego”.