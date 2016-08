OSWALDO Y EL CLÁSICO NACIONAL

En Coapa aseguran que quieren volar en lo más alto del Apertura

A Oswaldo Martínez le da igual que Chivas hable y hable, pues al final para el paraguayo lo importante es demostrar sobre la cancha y Águilas de América lo hará ganando una edición más del clásico.

“Ellos tienen su derecho de opinar lo que quieran, la que toma la decisión es la comisión disciplinaria y decidieron sacarle la expulsión a Sambueza, que para mí fue injusta. A ellos (Chivas) hay que dejarlos que hablen, nosotros nada más queremos mañana entrar con nuestra gente y dar un buen espectáculo”.

Para Martínez lo mejor de todo es que este sábado el equipo de Coapa llega en buen momento futbolístico y mental. “Se viene un lindo partido, muy importante, sabemos de la rivalidad de ambos equipos y eso se refleja fuera de la cancha, esperemos salir con las pilas cargadas el sábado, con todas las ganas de darle una alegría a la gente y sumar los tres puntos”.

De la posibilidad de que en Chivas hablen de lo de Sambueza para quitarse la presión y pasarla a Coapa, Oswaldo consideró.

“No sé si sea preocupación, nosotros nunca pensamos en cómo van a venir ellos, nosotros lo hablamos en la semana y lo demostramos en la cancha que queremos ganar. No sé si están nerviosos, a mí no me gusta hablar de Chivas, Cruz Azul o Pumas, que ellos se preocupen por ellos, nosotros estamos arriba en la tabla, eso lo estamos demostrando cada torneo y este sábado queremos salir con todo para sumar los tres puntos y estar en lo más alto”.