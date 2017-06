Que el PRD no le ruegue a Andrés Manuel para los comicios de 2018: Aureoles

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, reiteró su intención de competir por la candidatura del Partido de Revolución Democrática (PRD) para la Presidencia de la República, por lo que señaló que en unos cuatro meses solicitará la licencia respectiva.

Y desde ahora, pidió a la dirigencia de su partido no caer en actitudes “rogonas” con el dirigente del Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que los gobernadores en funciones que aspiren a la competir por la Presidencia de la República deberá separarse del cargo seis meses antes del día de la elección, el 1 de julio de 2018.

Tras la ceremonia del “Premio Nacional de Investigación; Impulso al desarrollo de las finanzas estatales”, en el Palacio de Minería, pidió al PRD no rogar alianza alguna con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para las elecciones del 2018, luego de que Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, señalara su intención de buscar una alianza en 2018 para la elección presidencial.

“Eso no funciona así, nosotros tenemos que cuidar lo nuestro. El PRD es el partido más relevante de la izquierda en el último siglo y no tenemos que andarle rogando a un caudillo. En cualquier momento el señor López les va a decir que son unos rogones porque le ruegan todos los días y todos los días los desprecia, es una especie de masoquismo. Nos lo ha dicho reiteradamente, nos ha puesto la puerta en la cara que no quiere nada con el PRD”, aseveró.

Cuestionado sobre la conformación de un frente amplio para las elecciones presidenciales del próximo año, el mandatario michoacano lo consideró viable.

“Pensar que un solo partido gane la Presidencia puede ser, pero regresamos a lo mismo, problemas de ingobernabilidad institucional; para encauzar los grandes retos del país entonces tiene que constituirse un frente nacional, lo que sí les puedo decir con toda certeza es que el PRD va a determinar quién es el próximo Presidente de la República, va a salir del PRD y va a ser un perredista, tampoco necesitamos nombres prestados o algunos que medio se avergüenzan del PRD pero quieren ser candidatos del PRD”, puntualizó Aureoles Conejo.