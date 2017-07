“Que no nos engañe Osorio”: La Puente

Manuel Lapuente criticó la gestión de Juan Carlos Osorio en la selección y le pidió no tratar de engañar, escudándose en rotaciones cuando el problema son los inventos en posiciones de jugadores.

Manolo, quien ganó la Copa Confederaciones 1999, cuestionó más que los movimientos, los roles que les asignó a los jugadores.

“Pasaron muchas cosas por analizar. Lo que si me molesta del entrenador… que no nos engañe. La base de los partidos difíciles los jugó con ocho futbolistas que siempre jugaron, y ya los movimientos que haga de dos o tres jugadores por lesión o tarjetas, pero ya no son rotaciones”.

De hecho, dijo, Osorio hizo movimientos importantes y puso un equipo más o menos coherente, pero el error es colocar a jugadores en posiciones que no les corresponden y no manejan.

Manuel Lapuente culminó diciendo que aún y cuando Osorio ya siente presión, no renunciará: “No creo que lo haga ni de chiste, él va a cobrar todo, tiene fe en su trabajo. Aunque la federación debe hablar con él para que traiga a alguien y le diga que no es por ahí”.

SE APUNTA

No obstante, Lapuente sugirió respetar el proceso de Osorio con el tricolor. “Decir que se debe ir el técnico, no me atrevería, porque no me corresponde. Que quiten a un técnico es platicar con él para ver si ya modificó las cosas, pero que no sean rotaciones, sino cambios”, dijo a Fox Sports.

Y agregó que si van comenzar a lanzar nombres, él se apunta: “Si están promoviendo gente, y entre ellos están Almeyda y Alonso, entonces yo me apunto. ¿Por qué no yo? ¿Porque tengo 73 años? Me están haciendo bullying, pero me siento bien, y soy el que tiene más experiencia que ellos juntos”.