¿Qué nos pasó?; apología del crimen; multa ridícula al Verde; MAM no quiere contingencias

No es Virginia Tech.

Tampoco Columbine High School.

Es el Colegio Americano del Noreste, ubicado en una zona de clase media de Monterrey, Nuevo León. Es México.

Un adolescente dispara contra su maestra y tres compañeros en su salón de la secundaria particular. Luego de dos intentos fallidos, se da un tiro en el mentón y cae herido. Muere en el hospital.

En treinta segundos, el joven que se suicidó consumó el ataque. Y parece saber disparar y saber que a la cabeza es mortal.

Nuevo León es la segunda entidad en el país en posesión legal de armas, con 586. Encabeza la Ciudad de México, con mil 743.

Hasta ayer, los mexicanos creíamos que esos ataques armados no sucedían aquí. Creíamos que sólo los gringos, “porque están locos, porque se meten de todo, y porque tienen acceso a las armas desde niños”, los cometían.

La realidad y un video de seguridad en el salón de clase hecho público en facebook y twitter, se encargó de ubicarnos: en este país, deteriorado financiera, política y socialmente, la violencia y la locura de los gringos nos han alcanzado.

El crimen y el narcotráfico, de manifiesto en Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo esta semana, genera otro acto violento.

Y en esta tragedia, en este drama, llama al análisis no sólo las causas de la misma, sino las consecuencias.

Ese video que se conoció una hora después del ataque, sucedido a las 8:50 horas, generó todo tipo de reacciones que convergían en lo mismo: las redes sociales y su libertad, que alcanza el libertinaje y en la nula existencia de valores.

¿Es ético que circulara la grabación?

¿Que los padres de esa profesora herida cuando trabajaba y los tres menores, una niña entre ellos, que tomaban su clase, vean cómo fue el ataque?

¿Y que el mundo entero también lo haga?

En las presuntuosamente llamadas redes sociales abundan la ignorancia, el morbo, la estupidez. Todos se creen con derecho a publicar lo que les venga en gana.

Y eso es muy riesgoso.

La Procuraduría General de Justicia estatal indaga quién filtró el video, porque es de una cámara de seguridad instalada en una esquina.

Aldo Fasci Zuazua, fiscal del gobierno del presuntamente independiente y verdaderamente decepcionante Jaime Rodríguez El Bronco, advierte que se castigará a quien lo hizo.

-Las fotografías las pudo tomar cualquiera. No necesariamente los niños que salieron del salón.

Sin embargo, el video la misma gente de la escuela y está prohibido, porque, además, es inmoral.

Lo que está prohibido es divulgar imágenes de los menores y sus nombres, dijo al referirse a imágenes del salón de clases.

Narcoseries, narcomúsica, apología del crimen. Los capos del crimen aparecen como héroes, como sujetos poderosos y millonarios.

Y si se añaden los videojuegos, la internet, facebook y twitter, así como la nula atención de los padres y la desintegración y violencia familiar, es una bomba.

Contra contingencias

Miguel Angel Mancera, mandatario capitalino, llama a las entidades integrantes de la CAME a discutir y a aprobar una estrategia para enfrentar los meses de calor y evitar las contingencias como las de 2016.

-Hay que hacerlo antes de que lleguen los meses de menor viento y de mayor calor, porque, si no, después vamos a estar repartiéndonos culpas y eso es algo a lo que no debemos ni queremos llegar, dijo ayer.

Multa irrisoria

Siete millones de pesos es nada para el abuso cometido por el Partido Verde Ecologista de México, que no es partido, no es verde, no es ecologista y, mucho menos, de México.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó ayer la multa, derivada de los tuits de deportistas, artistas y personajes públicos a favor de ese partido en 2015, rémora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los dirigentes del Verde aseguraron y aseguran que no pagaron a los pensantes tuiteros, pero la multa se aplicará.

Ombudsman en Querétaro

Rogelio Estrada Pacheco registró ayer ante la LVIII Legislatura en Querétaro, su candidatura para ocupar la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos para el período 2017-2022.

Analistas aseguran que dos décadas de experiencia le abren grandes posibilidades.

El maestro en Derecho y catedrático en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), ha sido director general de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH).

Vámonos: Luis Miguel Barbosa, El Luismi del Senado, es contundente: Si el PRD se va a aliar, debe ser con Morena.

O perderá no sólo las elecciones de este año en Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz, sino la presidencial de 2018. Nada con el PAN.

albermontmex@yahoo.es @albermontmex