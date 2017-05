Quiere volar en México

Ivana de María, actriz que hizo su carrera en México, buscará dejar huella en La Piloto donde tiene destacado papel; ‘las series son actualmente el mejor escaparate del actriz’, dice

Ivana de María, actriz y productora nacida en Estados Unidos, pero criada en México, aseguró que en la actualidad las series son el mejor escaparate del actor.

Ella forma parte del elenco de la serie La piloto, y es la primera producción en su carrera que realiza en México.

“Toda mi carrera la he hecho en Estados Unidos, principalmente en el cine, tanto en la actuación como en la producción. Tenía muchas ganas de poner un pie en México y ahora que se están haciendo cosas interesantes se me hizo un buen momento para hacer esta transición”, comentó Ivana.

Compartió que contrario a muchas actrices, ella prefirió iniciar su carrera en Estados Unidos.

“Me la paso de allá para acá, pero precisamente por lo diferente que son estos dos mundos yo preferí comenzar en Los Ángeles, para que de ahí surgieran las oportunidades”.

Ivana de María tuvo estudios en Suiza, sus inicios en la actuación los hizo en Nueva York, es además licenciada en Administración de Empresas y en 2014, se unió a tres diferentes escuelas de actuación y lanzó una compañía llamada The Vanoosh group.

“Precisamente, cuando estábamos grabando “La Piloto” en México, estaba trabajando en una película en Estados Unidos, volaba dos veces por semana de aquí para allá y viceversa. Y ahora estoy escribiendo y produciendo una película en Los Ángeles, en la que también voy a actuar”.

Respecto a “La Piloto” y el por qué aceptó trabajar en una serie de este tipo comentó.

“La manera cómo se están haciendo las series hoy en día me ha llamado la atención y cuando me llamaron para ‘La piloto’, me gustó por el formato de calidad, me llamó la atención y me gustó para que fuera mi primer proyecto actoral en México”.

Siendo mujer de cine, dijo que lo que ha visto del cine y las series que se están haciendo en Latinoamérica le ha gustado.

“Ahora es el mejor momento que tenemos los latinos de demostrar todo lo que valemos y lo que tenemos, porque hay un gran contenido en series y películas. En Colombia, en Brasil, México, hay mucho trabajo de calidad porque en la actualidad las series son una oportunidad única para el actor”.

Añadió que en las series, el actor tiene asegurado su trabajo por un buen tiempo. “Tienes una oportunidad de empleo muy larga, casi ocho meses de trabajo seguro y esa estabilidad es muy difícil lograr en esta carrera”.

Respecto a su personaje en “La piloto”, comentó: “Mi personaje se llama ‘Paula’, una mujer embarazada que le toca la mala suerte de volar en un avión que es secuestrado, se cae el avión y termina en una selva en Costa Rica, junto con “Yolanda” (Livia Brito) y pues le pasa de todo, es una lucha de sobrevivencia y básicamente es la historia de la embarazada más desafortunada del mundo”.

Como detalle, Ivana habla varios idiomas, español, inglés, francés, italiano y está en camino de aprender ruso y su idea es continuar desarrollándose en la actuación y la producción en Estados Unidos y aunque no está en su lista de prioridades, no descarta estar alguna vez en una telenovela. (Notimex)