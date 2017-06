Quieren volver a romperla

Miryam, Laura, José Antonio y Alex, integrantes de Primera Generación, están dispuestos a recordar buenos tiempos cuando hace 15 años fueron el fenómeno de la televisión con La Academia; ‘queremos dejar constancia de que nuestro talento es más allá de esa fama que logramos’; van por más de 30 fechas

Hace 15 años cuando TV Azteca comenzó a meterse en el rollo de los realities show, creó uno musical en donde buscaría al llamado la estrella del futuro de la música al meter a 15 jovenes a una casa en donde se encerrarían y conocerían la forma en que se transformarían en grandes cantantes.

Así surgió La Academia, que en su primera generación sobre pasó las expectativas de ese tiempo con récord de audiencia y con una gira de un año que pocas veces o más bien ninguna ha podido igualar con llenos en todos los lugares donde se presentó.

Ahora a 15 años de ese fenómeno, de la mano de Arturo Velasco, con una libertad de presentarse en donde quieran y con las ganas de hacer remembranza de esa época, los ahora llamada Primera Generación, se alistan para una gira de presentaciones muy especial.

Aunque serán 12 de los 14 ex alumnos, ya que Yahir, por cambio de televisora y Nadia por compromisos, según ella de mucho trabajo, Myriam, Estrella, Laura Caro, Toñita, Wondolee, María Inés, Víctor García, José Luis, Raúl Sandoval, Héctor Zamorano, Alejandro Daniel y Miguel Angel están dispuestos a recordar juntos emociones, alegrías, lágrimas, sueños cumplidos, otros tantos no alcanzados, pero siempre haciendo cada una de las cosas para que con toda la pasión y anhelo.

“Por supuesto tenemos recuerdos que nos han marcado y que hoy nos definen a cada uno de nosotros si bien cada uno tomó su camino, ha vivido experiencias maravillosas e inimaginables, y siempre queda esa conexión intangible y casi invisible entre todos, aquella complicidad que sabes que aún existe cuando miras hacia el cielo y de alguna manera sabes que los demás también lo hacen buscando esa estrella en el firmamento que los une; Ese recuerdo como si hubiera sido ayer cuando pisamos juntos un escenario y siempre hemos sido inseparables”, comenta Miryam.

MOVER FIBRAS

Durante su visita a la redacción de Reflector, Myriam, Laura, José Antonio y Alex, dijeron estar contentos por este proyecto que tiene muchas cosas de donde poder tomarse ya que si bien para unos podrá decir que fue por necesidad, la realidad es que ninguno de ellos lo hace por necesidad sino por el simple gusto.

“La verdad es que esto ya se venía cocinando desde hace cinco cuando fueron los 10 pero estábamos en otra cosa con proyectos, pero hoy tenemos la gente indicada, el momento preciso de hacerlo porque vamos cobijados por un equipo encabezado por Arturo Velasco, Miriam Summers y varios más que nos están cobijando y tratandio como se merece un reencuentro como el que hacemos. La verdad es también por el gusto de ver de nuevo a los que fueron tus hermanos porque nos hicimos familia, y que decir de la gente que nos veía fueron parte de nosotros y esto es para agradecerles por todo lo que nos brindaron y de la mejor manera que podemos hacerlo”, destacó la ganadora de ese primer generación de La Academía.

Porque la primera nunca se olvida, los cuatro integrantes mencionaron que el show será un recorrido que revivirá a través de los temas más representativos y de canciones inéditas todo el esfuerzo, pasión y talento que los caracterizó y que en el presente se consolida en una gira llena de magia, honestidad y corazón abierto, pero sobre todo de amigos.

“Fuimos unos amigos que un día soñaron en común y juntos nuevamente en su mejor momento donde han madurado, alcanzarán el éxito hombro con hombro y siempre con la mirada en alto. Hoy cada uno cantará esos temas representativos que serán recordados más el sencillo que ya grabamos que es Inseparables, el cual grabamos bajo la producción de Javier Calderon y que el video ya se puede ver”.

URGEN BUENOS ÍDOLOS

En su oportunidad, José Antonio mencionó que si bien el que la gente recurde proyectos como el de Primera Generación, se debe a que hoy la música está inmersa en una gran crisis donde el reggeaton sólo está sirviendo para entretener y no hay propuestas honestas que se hagan con y desde el corazón.

“Nosotros nos encanta que si bien nos recuerda por lo que cantábamos, eran melodías de antaño que tenían esencia y no era fácil interpretarlas y por eso también destacamos porque redescubrimos grandes letras y melodías por eso la gente esta ávida de esos reencuentros y hoy son los que llenan los recintos. Nosotros siempre hemos mantenido esa bandera de hacer y lograr grandes cosas y sobre pasar esos detalles y lo verán el 24 de agosto en el Auditorio Nacional en donde será el inico de esta gira que ya se tiene agendada 20 conciertos pero serán más ya que la respuesta ha sido grandiosa para que nos vean y sin duda buscaremos que no solamente sea una sola presentación si no que sean las mismas 6 que tuvimos hace 15 años”, destacaron.

Arrancarán en el Auditorio su gira, por lo que Myriam mencionó que para este recorrido no hay fecha para concluir, porque van en grande.