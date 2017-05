Quitarle la corona le benefició

Ariadna Gutiérrez, ex Miss Colombia destaca que gracias a que no le dieron la corona pudo llegar a Hollywood

Miami.- La ex Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, aseguró que no cambiaría los tres minutos del momento en que fue coronada Miss Universo y luego le quitaron la corona porque, dijo, eso le abrió puertas inimaginables como el mismo acceso a Hollywood, la meca del cine en Estados Unidos.

Gutiérrez de 23 años, quien se convirtió en “trending topic” en diciembre 2015 cuando el anfitrión del certamen Miss Universo, Steve Harvey, se equivocó y le otorgó en forma errónea la corona, tiene una participación de tres minutos en la nueva cinta de Vin Diesel “Triple X”, además de que está considerada en la pre producción de otras cintas.

“El tres yo creo que es mi número de la suerte”, dijo entre risas la espigada belleza colombiana durante una entrevista con Notimex en un lujoso hotel de Miami Beach como parte de la promoción de la cinta.

“Yo creo que así sea un minuto o un segundo, el momento que tu tengas para mostrarte, para aprovecharlo y para sacar de eso cosas positivas aprovéchalo y da lo mejor de ti porque puede que no se repita”, aseguró.

“Lo que me pasó en el concurso me ha cambiado la vida y no lo cambiaría, siento que todo en la vida pasa por algo y de un momento triste puedes sacar algo muy bonito y cosas muy positivas y yo soy fiel creyente de eso”, subrayó.

La modelo, nacida en Sincelejo en el departamento (estado) de Sucre, tiene una actuación en la parte romántica de la película que mayormente es de acción de la cual dijo “es algo bonito porque es muy orgánico y es una escena se ve tierna y no se ve ni sexual ni fuerte”.

A Gutiérrez le gustó la experiencia de la actuación y no descarta seguir en ese ámbito combinado con el modelaje. “Quiero seguir haciendolo la verdad que me gustó la actuación”.

Para ello ha puesto su carrera en manos de LatinEW, una de las agencias de representación más importantes para hispanos en Estados Unidos comandada por su compatriota Sofia Vergara.

Gutiérrez no descartó la idea de ingresar a hacer telenovelas y para ello se prepara, mientras divide su tiempo entre Nueva York y Los Ángeles y su natal Colombia.

“Siempre he admirado las telenovelas y las mexicanas me encantan y quien quita un día de estos no muy lejano eso se haga realidad, admiro mucho a las actrices de telenovelas”, expresó.

“Las actrices mexicanas son increíbles siento mucha admiración por ellas y sería un honor poder compartir el set con personas tan talentosas como ellas”, concluyó.