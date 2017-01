Reafirman gobierno estatal y federal su compromiso para fortalecer al sector agropecuario y pesquero

Los momentos difíciles sirven para generar oportunidades, señalo el gobernador el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ante productores guerrerenses durante el encuentro que se tuvo con el coordinador general de delegaciones federales de la Secretaría de Agricultura, Víctor Hugo Celaya.

“Porque entre todos, tenemos que hacer un ejercicio también en esta situación complicada pero que también es un ejercicio para encontrar caminos que nos ayuden entre todos hacer las cosas mejor, señalo Astudillo Flores.

Menciono que uno de los objetivos principales del encuentro fue la rectificación de delegado de Sagarpa en Guerrero, Eugenio Candelario Treviño Garcia.

“Guerrero ha atravesado tiempo difíciles, pero Guerrero no se ha parado, el problema de la violencia, lamentablemente lo tenemos todos los días y lo enfrentamos todos los días, y lo vamos a seguir enfrentado todos los días, pero lo que no podemos hacer es detenernos no podemos detenernos”, dijo.

Guerrero es un estado que está acostumbrado a salir enfrentar adversidades, y entre todos tenemos que salir adelante, puntualizo el mandatario.

Agradeció el reiterado apoyo para Guerrero por parte de la Presidencia de la Republica, a través de los secretarios federales, con quienes se trabaja de manera conjunta para fortalecer la economía de las familias del campo guerrerense.

Por ello resaltó la importancia de que Sagarpa siga apoyando a través de programas como el PESA, Concurrencia y PIMAF, “pero también es importante que las organizaciones productoras hagan que el dinero, lo que llegue, sea más eficiente para que las cosas salgan mejor”.

Este encuentro, tuvo la finalidad de impulsar acciones coordinadas que contribuyan a contrarrestar el aumento en el precio de los hidrocarburos, y se reafirmó el compromiso para fortalecer al sector agropecuario y pesquero, actividades a las cuales se dedican el 40 por ciento de la población guerrerense.