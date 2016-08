Rechaza Anaya traición a Madero por la Mesa

El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, desmintió al diputado Gustavo Madero al aclarar que en ningún momento ofreció dejarlo al frente de la coordinación de la bancada del albiazul en la Cámara de Diputados.

Precisó, sin embargo, que no entrará en polémica con el ex dirigente del partido.

También arremetió contra el PRI, “partido que debe irse del gobierno en 2018 por corrupto”, y contra el populismo “trasnochado” del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, “que no es una opción de gobierno viable”.

Además, pidió a sus senadores poner énfasis en su agenda legislativa, especialmente, en aquel que tiene relación con el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

En el caso del caso de Gustavo Madero, Ricardo Anaya señaló que está abierto a plática con cualquier persona, tiene clara su posición, pero no va a polemizar con un ex presidente nacional de su partido a quien “le tengo respeto y si dejo en claro que no hubo incumplimiento alguno”.

Insistió en que no hubo incumplimiento alguno y está convencido de que conforme pase el tiempo se serenen los ánimos y se entenderá mejor la decisión que ha tomado, “desde que asumí la presidencia del partido me he esforzado todos los días en tomar las mejores decisiones”.

Ricardo Anaya dijo que de ninguna manera se justifica que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicite más recursos para el próximo año en tiempos no electorales.

Expresó que en este momento, lo prudente es hacer una revisión del gasto, no solicitar incrementos más allá de las posibilidades del erario público e ir todo esa etapa de apretarnos el cinturón es importante.

En otro tema, Ricardo Anaua dijo que el PAN tiene una responsabilidad histórica de cara a esta elección, una responsabilidad que exige la máxima unidad en el blanquiazul, unidad sobre principios y valores, no unidad en torno a intereses y privilegios.

Aseveró que en 2018, el PRI se tiene que ir del poder, porque traicionó la confianza de ciudadanos y le falló al país, “por corruptos, en dos palabras, el gobierno priísta en 2018 se tiene que ir del gobierno por ineficaces”.

Aseveró que López Obrador tampoco es una alternativa de cambio en 2018, porque la alternativa de cambio, no puede ser este populismo destructor que representa.

“Vamos a combatir la pobreza, pero con humanismo, no con populismo, porque cuando se combate con populismo, como propone López Obrador, pasa lo que está ocurriendo en Venezuela”, expuso.