Rechaza el titular de la Segob que el presidente haya cometido un error al recibir a Trump

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que haya sido un error del presidente Enrique Peña Nieto invitar a Donald Trump a México, pues el objetivo era hacerle ver las inconsistencias e irracionalidades de sus posturas y propuestas.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, señaló que el jefe del Ejecutivo mexicano actuó para dejar clara la postura del país frente a estos ataques.

“Qué lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones que con estas propuestas, con estas posturas, no solo lastiman a las y a los mexicanos, sino al mundo entero. Para eso se le invitó, para sensibilizarlo”, apuntó.

Y ante la andanada de críticas que se han desatado contra el presidente mexicano, el responsable de la política interior del país dijo que es lamentable que apenas salió de México, el candidato del partido Republicano haya retomado su discurso.

“Veo en sus mensajes nuevamente esa postura, pero creo que el Estado mexicano, el presidente, actuó para dejar clara la postura en favor de México”, concluyó.