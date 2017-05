Rechazan vecinos de Polanco construcción del Metrobús; no hay condición ténicas ni logísticas: Xochit Galvez

Ante el descontento de vecinos por la construcción del Metrobus en la zona de Polanco, la delegada en Miguel Hidalgo, Xochitl Galves, informó que la próxima semana se realizará un recorrido de campo, con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, como el director de medio de transporte, Guillermo Calderón.

Señaló que no hay manera de que la Línea 7 del Metrobus, que pasara por Avenida Reforma, pueda transitar la Fuente de Petróleos, al no haber viabilidad técnica ni logística por el transporte que llega del Estado de México.

Expresó que siempre manifestó la imposibilidad de que el Metrobús de vuelta en la Fuente de Petróleos, “no veo vialidad técnica ni logística, es una locura.

Recordó que esta postura la ha hecho pública desde hace tiempo, al no ordenarse el transporte del Estado de México, por lo que en Chapultepec y Auditorio seguirá siendo un caos.

La delegada indicó que ya solicitó asesoría técnica sobre la viabilidad del Metrobus, se espera que en la visita que se realizara se acredite que no hay viabilidad.

Aclaró que más que oponerse, escuchó las inquietudes de vecinas que se tienen que estudiar y atender, “no veo posibilidad de resolver el tema de que el Metrobús de la vuelta en la Fuente de Petróleos, no es un tema de que esté en contra, me parece que no está resuelto”.

En tanto, el Comité Vecinal de la Cuauhtémoc aseguró que nunca fue consultado por el Gobierno de la Ciudad de México para la construcción de ese medio de transporte.

El presidente del Comité, José Luis Cruz Islas, precisó que jamás les fue presentado el proyecto, cuando debieron de haber tomado en cuenta su parecer.

“No nos buscaron, nosotros como Comité de Ciudadanos empezamos el 16 de enero pasado y no fuimos requeridos y el anterior Comité asegura que tampoco se les presento el proyecto, hemos buscado un acercamiento por diversas dudas que hemos tenido”, expuso.

La delegada en Miguel Hidalgo dijo que se tiene que buscar, junto con la autoridad local, una solución al problema para todos.