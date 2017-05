Reclama un profesores al PAN por relacionarlo con supuesto depósito de ilegales

Un maestro irrumpió en conferencia de prensa del PAN en la diligencia de Coahuila, para reclamar que su imagen fue ensuciada, ya que el partido difundió la noticia de que se le relaciona con un supuesto depósitos ilegales en el extranjero.

El profesor interrumpió justo cuando iniciaba la ronda de preguntas y respuestas al dirigente del PAN, Ricardo Anaya, así como, al candidato al gobierno del estado, Guillermo Anaya.

Por ello, Cuauhtémoc Esquivel Sánchez expresó que acudía a este encuentro con medio de comunicación para aclararle a ellos que están en una equivocación y está dispuesto a que lo acompañen a donde quieran para comprobarlo.

Indicó que la información difundida es mentira y que los panistas debieron corroborarla, pues no tiene pasaporte, menos una cuenta en Estados Unidos para hacer un depósito ilegal.

“Estos señores están mintiendo y difamando, pues no tuvieron el valor de cerciorarse de que esa información fuera cierta, soy un ciudadano común, profesor que tiene 25 años de servicio y siempre he vivido honestamente con mi salario”, agregó.

“No es justo que por una noticia con el fin de ganar votos estén manchando mi nombre y afectando directamente a mi familia”, les reclamó.