Recordarán el árbol de Josue

A tres décadas de la salida del disco más exitoso de U2, la banda irlandesa llega a México el 3 de octubre para la gira Joshua Tree Tour 2017 en el Foro Sol de la Ciudad de México

NUEVA YORK.- Tenían que pasar por aquí.

La empresa Live Nation confirma que debido a la increíble demanda, ha sumado nuevas sedes para la gira U2 Joshua Tree Tour 2017 en las que se incluye sudamérica y Estados Unidos.

Las nuevas fechas anunciadas incluyen el regreso a Estados Unidos con conciertos en Detroit, Buffalo, Minneapolis, Indianápolis, Kansas City, San Luis y San Diego. La gira continuará en la Ciudad de México, seguido por conciertos en Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo.

La edición del 30 aniversario de The Joshua Tree fue lanzada el 2 de junio por Interscope Records. Junto con el álbum de 11 pistas, la edición de súper lujo para coleccionistas incluye una grabación en vivo del concierto en el Madison Square Garden de la gira Joshua Tree de 1987; incluye rarezas y lados B de las sesiones originales de grabación del álbum, así como remixes del 2017 de Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood.

Además, contiene un libro de 84 páginas con fotografías personales nunca antes vistas tomadas por Edge durante la sesión original en Mojave Desert en 1986. “The Joshua Tree” fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois. Los detalles completos de todos los formatos están disponibles en http://www.u2.com/news/title/the-joshua-tree-at-30

Para los fans y críticos de Estados Unidos, la gira 2017 U2 The Joshua Tree comenzará el 1o de julio; continuará en Europa con dos conciertos (agotados) en Londres el 8 y 9 de julio. Seguido después por presentaciones en Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Amsterdam y Bruselas. Luego regresarán a Norte América el 3 de julio en Detroit. La ciudad donde U2 presentó por primera vez en un estadio el espectáculo original de Joshua Tree Tour, fue el 31 de abril de 1987 en el Silverdome.

En México y Sudamérica, Noel Gallagher y sus High Flying Birds han sido confirmados como invitados especiales para todas las fechas. Los boletos saldrán a la venta el miércoles 14 de junio en la Ciudad de México, el 15 de junio en Bogotá, Buenos Aires y Santiago y el viernes 16 en Sao Paulo.

Habrá una pre-venta exclusiva para los fans suscriptores de U2 en .U2.com a partir del jueves 8 de junio (10:00 am) hasta el sábado 10 de junio (5:00 pm) hora local.

Los boletos para Ciudad de México estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes o a partir de las 11 am y para el público en general es el 14 de junio a la misma hora.

U2 The Joshua Tree Tour 2017 es producido por Live Nation Global Touring. UPS es el proveedor oficial de logística para este tour.

HISTORIA

The Joshua Tree, es el nombre del quinto álbum de estudio de la banda rock irlandesa U2.

Fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Island Records el 9 de marzo de 1987. La ingeniería y la producción fueron nuevamente de Brian Eno y Daniel Lanois. Es uno de los mejores y más exitosos discos de la banda, e incluye temas tan famosos como With Or Without You o Where The Streets Have No Name.

En 2003 fue colocado en el número 26 en la Lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Se convirtió rápidamente en un éxito de ventas mundial, alcanzando actualmente las 28 millones de copias, y proseguido de una igualmente exitosa gira por todo el mundo.

El lugar donde sacaron el nombre y se tomaron parte de las fotos del álbum es el Parque nacional de Árboles de Josué. La foto del que acabaría siendo icónico árbol de Josué de la contraportada y otras fueron tomadas en los alrededores del Parque nacional del Valle de la Muerte.

Mientras la banda y equipo trabajaban en la mezcla del álbum, la esposa de Lillywhite, la cantante Kirsty MacColl, fue designada para escoger el orden de las canciones.

La banda sólo le dijo que pusiera primero Where the Streets Have No Name y Mothers of the Disappeared al final; el resto fueron secuenciadas de acuerdo a su preferencia, que la banda mantuvo. The Joshua Tree es el primer álbum de U2 en obtener el premio Grammy como “Mejor Álbum del Año”. Además, llegó al puesto 1 de la lista de Billboard en Estados Unidos y al puesto 36 en la lista de los mejores álbumes cristianos de 1987.

Todas las canciones escritas y compuestas por U2, con letras de Bono.