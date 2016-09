Recriminan posición de Margarita ante pensión de Calderon

se dieron a conocer fragmentos de una entrevista realizada a la posible candidata de la contienda electoral en México de 2018 por el PAN, Margarita Zavala, a quién se le cuestionó sobre la pensión que recibe su marido, el ex presidente Felipe Calderón, lo cual no pudo contestar de forma coherente.

Luego de las recientes declaraciones de la ley 3 de 3, es usual que a diversos personajes de la vida política nacional se les pregunte sobre sus patrimonios y sueldos, ya que son muy elevados. Por tal motivo, en entrevista se le cuestionó si de llegar a la presidencia ella le cancelaría el pago de pensión a Calderón, ya que el hecho de mantenerlo sólo duplicaría los gatos de la nación.

Respecto al tema, Zavala dio vueltas al asunto sin poder articular una respuesta concreta a la entrevistadora.

“Te voy a poner un ejemplo, ¿Por qué un Ministro de la corte tiene una pensión vitalicia?, yo creo que hay cargos que no lo merecen, porque hay varios directores de empresas que los tienen o de paraestatales, ¿pero porqué un Ministro de la Corte?. Porque quiero que tome su desiciones con la mayor libertad posible, y con todos los ministros, porque debe de llegar un momento donde eso no sea una amenaza ni una condición”, aseveró.

Sin embargo, después de ahondar en explicaciones sin cerrar el tema, la reportera preguntó de forma directa de nuevo, a lo que Zavala respondió que sí, pero que esa decisión dependía de su marido.

“Pues sí, pero son temas de derechos que le tocarían, a él pero en mi caso por supuesto, para pensión posterior, ¡no bueno!. No lo aceptaría, porque sería el doble, pero, otra vez; lo importante no es la pensión, si no la libertad que te da, aunque eso no parece ser suficiente”, concluyó.

Margarita Zavala planea postularse a la presidencia de México por parte del PAN para las elecciones del próximo 2018.

El link del video se puede ver en https://www.facebook.com/gatosenlaazotea/videos/547432855451925/?hc_ref=NEWSFEED