Regresa a cantar

Después de su incursión en la comedia musical y en dos telenovelas, Danna Paola asegura que este año vuelve a la música y con un disco que dejará con el ojo cuadrado

Miami.- La actriz y cantante mexicana Danna Paola dijo que está feliz porque esta año vuelve a la música y se encuentra trabajando en un proyecto que es “una super sorpresa”.

“Estoy colaborando con varios compañeros, todo esto va a ser este año, no es un álbum como tal, obviamente serán singles y pues todo lo que ahora viene en las plataformas digitales”, dijo ala interprete de temas como El Primer Día sin tí y Late mi corazón.

La cantante reveló que tiene varias canciones escritas y otras que le han dado y una vez que termine con sus compromisos en las telenovelas entrará de lleno a la música.

Danna Paola concedio la entrevista durante una reciente visita a Miami para presentar a los nominados a los Premios Billboard de la Música Latina en la que tuvo una actuación como cantante.

“Nunca he estado nominada a los Billboard pero espero en algún futuro o si no el próximo año con mi nueva música que estoy preparando”, afirmó la cantante quien no lanza un disco desde 2013 caundo salió Danna Paola Edición Deluxe.

Por otro lado, la artista, quien participa en la telenovela La Doña dijo que si bien en este momento esta feliz con Telemundo si se da la oportunidad de trabajar con otra empresa “yo feliz”.

Esto porque surgieron rumores de que la mexicana Carla Estrada la estaría buscando para un proyecto en Televisa sobre la vida de Silvia Pinal en el que daría vida al persona de su hija Viridiana fallecida en un accidente.

“Gracias a Dios La Doña me ha abierto muchas puertas y a la gente le esta gustando muchos mi trabajo. Ahorita mi casa es Telemundo, pues entonces si se da la oportunidad de trabajar con alguna otra empresa yo feliz de la vida y bueno a Carla que la adoro y si me tiene contemplada yo feliz de la vida”, apuntó.

De ir al proyecto con Estrada sería su regreso por la puerta grande a Televisa, con la que hace ocho años terminó su compromiso laboral.

Danna Paola dijo además que esta feliz porque está por salir a través de Telemundo Internacional la telenovela “¿Quién es quién?”, que tuvo locaciones en Miami, Florida, y en la que da vida a un personaje mucho más maduro al lado de Eugenio Sigler y que fue el primer proyecto con el que llegó a la televisora estadunidense.