Regresa a los emparrillados

Al Pacino dará vida a Joe Paterno, legendario entrenador del equipo de futbol americano colegial de Estados Unidos con la Universidad de Penn State, en cinta de Barry Levinson

El primer actor Al Pacino encarnará a Joe Paterno, considerado el mejor entrenador de futbol americano en la Universidad de Penn State, en una cinta aún sin título que será dirigida por Barry Levinson.

En el material de HBO Films se narrará el legado de Paterno, que resultó impactado por el escándalo de abuso sexual de su asistente, Jerry Sandusky, se informó en un comunicado de prensa.

Con Levinson como director así como productor ejecutivo a lado de Jason Sosnoff y Tom Fontana, la cinta será producida en asociación con Sony Pictures Television.

Ese proyecto será el más reciente dentro de una serie de proyectos para HBO en el que participa Al Pacino, entre los que incluyen las películas “You Don’t Know Jack” y “Phil Spector”, y la miniserie “Angels in America”.

Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino (Nueva York, 25 de abril de 1940), es un actor, guionista y director estadounidense de cine y teatro. Es considerado uno de los mejores actores de su generación2 y de la historia del cine.

Es también uno de los actores de teatro y cine de fines del siglo xx que más reconocimientos recibió.6 Su carrera ha abarcado cincuenta años durante los cuales ha obtenido numerosos premios y honores, incluyendo los premios Óscar, Emmy, Globo de Oro, SAG, BAFTA, Tony, un reconocimiento a su carrera por parte del American Film Institute, el Premio Cecil B. DeMille y la Medalla Nacional de las Artes. Es además uno de los pocos actores que ha obtenido los premios Óscar, Emmy y Tony como actor, conjunto conocido como la «triple corona de la actuación».

Es un actor de método y alumno del HB Studio y el Actors Studio de Nueva York, donde fue entrenado por Charlie Laughton7 y por Lee Strasberg. Pacino debutó en el cine con un breve papel en Me, Natalie (1969) y luego recibió buenas críticas por su interpretación de un adicto a la heroína en el drama The Panic in Needle Park (1971).

Su carrera tomó impulso después y obtuvo reconocimiento internacional por su papel como Michael Corleone en El padrino (1972) de Francis Ford Coppola. Por dicho filme, fue nominado por primera vez al Óscar como mejor actor de reparto y volvió a interpretar el personaje en la segunda (1974) y tercera parte (1990). Su papel como Corleone es considerado una de las mejores actuaciones en la historia del cine.

Pacino recibió su primera nominación al Óscar como mejor actor por Serpico (1973) y volvió a ser nominado por The Godfather Part II, Tarde de perros (1975) y Justicia para todos (1979). En 1993 se llevó el premio por encarnar a un teniente coronel ciego en Scent of a Woman (1992). Por sus actuaciones en El padrino, Dick Tracy (1990) y Glengarry Glen Ross (1992), recibió nominaciones al Óscar como mejor actor de reparto. Entre otros de sus roles más notables se incluyen Tony Montana en Scarface (1983), Carlito Brigante en Carlito’s Way (1993), el teniente Vincent Hanna en Heat (1995), «Lefty» Ruggiero en Donnie Brasco (1997), Lowell Bergman en The Insider (1999) y el detective Will Dormer en Insomnia (2002). En la televisión, Pacino ha trabajado en varias producciones de HBO como las miniseries Angels in America (2003) y la biopic sobre Jack Kevorkian You Don’t Know Jack (2010), por las cuales ganó el Premio Primetime Emmy.