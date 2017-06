Regresa a recordar sus éxitos

Paul McCartney vuelve a la Ciudad de México para presentarse en el Estadio Azteca el 28 de octubre como parte de su gira One On One Tour

La nueva gira de Paul McCartney, One On One Tour pasará por México.

Así es, la gira que comenzó en los Estados Unidos de América en 2016 y lo ha llevado a tocar 41 shows en 12 países diferentes para más de 1.2 millones de personas, generando reseñas positivas tanto de la crítica especializada como de los fans y asistentes a los conciertos estará en el lugar que una estrella como él se merece.

El concierto está programado para el 28 de octubre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y que marca el regreso de Paul a México en cinco años ya que como se recordará en su último viaje se presentó en un concierto masivo histórico en el Zócalo de la Ciudad en el que convocó a 250 mil fans.

Desde su primera visita en 1993 Paul ha tocado 10 veces en suelo azteca..

La parte final del 2016 concluyó con la presentación estelar de Paul en el ahora legendario Festival Desert Trip en Estados Unidos. La primera ronda de shows de 2017 comenzó en Japón y continuará con algunas fechas en América durante el verano. Paul ofreció conciertos enormes con localidades agotadas en Tokio con destacadas reseñas en la prensa.

La nueva gira One On One incluye una deslumbrante producción nueva, así como temas clásicos del catálogo de Paul nunca antes tocados en vivo. El One On One Tour abarca toda la carrera de Paul – desde su primer trabajo con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna – además de tesoros de The Beatles, Wings y temas de su catálogo en solitario en el que desde luego no faltan las sorpresas.

Sobre su próxima visita a México Paul explica: “México alberga muchos recuerdos especiales para mí. Hemos tenido varias noches brillantes ahí y no puedo esperar para generar más memorias en este Tour. Tendremos una gran fiesta juntos. Estamos listos para rockear en México”.

UNA GRATA EXPERIENCIA

La experiencia en vivo en un show de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música puede esperar de un show de rock y mucho más: Casi tres horas de música con los mejores momentos de los últimos cincuenta años, docenas de canciones que han formado parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Paul y su banda han tocado en una cantidad y variedad de recintos que van desde las afueras del Coliseo de Roma, La Plaza Roja de Moscú, El Palacio de Buckingham, La Casa Blanca, y un concierto gratuito en el Zócalo para más de 250 mil fans, y por supuesto en el Parque Candlestick de San Francisco en el que The Beatles tocaron su concierto final en 1966, e incluso un concierto transmitido directamente al espacio.

Presentando a la banda de Paul durante más de 10 años, – Paul “Wix” Wickens (Teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería) – este show es una experiencia que cambia vidas.

El One On One Tour tiene nueva producción y como siempre utiliza lo mejor y más nuevo en cuanto a tecnología de audio y video para asegurar una experiencia inolvidable desde cualquier asiento del recinto.

Utilizando pantallas gigantes, láseres, fuegos artificiales y desde luego una destacada selección con las mejores canciones. El show de Paul McCartney promete ser una experiencia que pasa una vez en la vida, y que trasciende y eleva el potencial de la música en vivo.

EN LAS NUBES

Pero como siempre lo malo serán los precios del los boletos ya que estos tendrán un rango de 450 pesos en general y 12 mil pesos en cancha VIP, el cual incluirá algunas experiencias adicionales y regalos.