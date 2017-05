Anuncia Arianna Grande que ofrecerá concierto en la misma arena donde se sufrió el ataque terrorista para rendirle un homenaje a las víctimas; está decidida a impedir que “el terror logre la victoria”,

Miami.- La joven cantante estadunidense Ariana Grande anunció hoy que regresará a Manchester, Reino Unido, para ofrecer un concierto en honor a las víctimas del atentado del pasado lunes.

“Quiero dar las gracias a mis compañeros músicos y amigos por acercarse y ser parte de nuestra expresión de amor por Manchester”, señaló en una carta publicada en una de sus redes sociales.

“Tendré detalles para compartir con ustedes tan pronto como todo este confirmado”, indicó la cantante, tras el atentado perpetrado el lunes en Manchester, que dejó 22 muertos y unos 60 heridos, entre ellos varios niños y adolescentes .

La cantante, de 23 años y residente de Boca Ratón, Florida, también expresó su solidaridad a los afectados.

“La compasión, amabilidad, amor, fuerza y unidad que ustedes han mostrado uno al otro esta pasada semana, es exactamente lo opuesto a las atroces intensiones que se deben tomar para sacar algo tan malo como lo que sucedió el lunes”, expresó.

La cantante, que no resultó afectada durante el ataque, arribó devastada a su casa de Florida un día después del atentado y recibió el apoyo en redes sociales de muchos artistas que condenaron el ataque atribuido al grupo yihadista Estado Islámico.

Ariana Grande se encontraba en la etapa europea de su gira de “Dangerous Woman” (Mujer Peligrosa).

Como parte de su periplo ofreció un concierto en la Arena de Manchester el lunes pasado y cuando los asistentes se disponían a retirarse se registró un atentado suicida.

NO GANE EL TERRORISMO

Ariana Grande está decidida a impedir que “el terror logre la victoria”, luego del atentado del lunes pasado en un concierto suyo en Manchester, que causó al menos 22 muertos y decenas de heridos, la mayoría de ellos niños y adolescentes.

Lo aseguró su manager Scott “Scooter” Braun a través de una serie de tuits.

“Esta noche me fui a mi casa y llevé a mis padres a cenar.

BBQ coreano”, escribió Braun, manager de la cantante estadounidense, a través de un tuit. “Hemos bebido y comido, y reímos. Pude experimentar alegría por primera vez en varios días. Y recordé… somos libres”, continuó el manager famoso por haber descubierto, entre otros, a Justin Bieber. “Somos todos diferentes pero somos libres para disfrutar la compañía de los demás”.

Según Braun, haber pasado la noche con su familia lo ayudó a darse cuenta de que no puede vivir con temor.

“Honraré a aquellos que han perdido la posibilidad de vivir cada día en plenitud”, dijo. “Lleno de diversión, lleno de risas, lleno de alegría. Recibo con beneplácito las diferencias de mi vecino”.

Según el manager de 35 años, Ariana Grande comparte ese sentimiento de “no permitir que el terror logre la victoria”.

“El deseo de terrorismo es quitar ese sentimiento de libertad y alegría”, subrayó. “No. Esa es mi respuesta. No. No podemos permitirlo. El temor no puede gobernar nuestros días”.

Finalmente, Braun les envió un mensaje a los terroristas: “Si ustedes piensan que pueden asustarnos… si ustedes piensan que su acto cobarde pueden hacernos cambiar nuestra forma de vida… lo lamento. Todo lo que hicieron fue hacer que lo apreciáramos aún más”.

“De mi parte y de mi amiga @arianagrande… Estamos con Manchester. No dejaremos que el miedo nos gane! Nunca!”, concluyó el manager, que anunció que el tour “Dangerous Woman” fue cancelado hasta el 5 de junio próximo.