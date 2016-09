Rehabilitarán escuelas con fondo de 210 millones en CDMX

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el Fondo de Mantenimiento a Escuelas de la CDMX que consiste en una bolsa de 210 millones de pesos a través del cual se concretarán acciones de rehabilitación en instalaciones de escuelas de educación básica.

Durante su presentación en la escuela Francisco Medina Ascencio, en Tlatelolco, el mandatario capitalino confirmó la construcción de la Universidad Agropecuaria en la delegación Milpa Alta, además de que con este fondo también se llevará a cabo la reconstrucción de la Secundaria Número 51.

Indicó que es la primera vez que se tiene un fondo tan sólido dedicado a estas tareas que estarán a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), entre las que destacan impermeabilización, instalación eléctrica y remodelación de espacios fundamentales como los baños.

En su oportunidad, Luis Ignacio Sánchez Gómez, destacó que la Ciudad de México cuenta con el mejor sistema educativo del país y reconoció al Jefe de Gobierno como un gran aliado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Leonel Luna Estrada, señaló que este fondo es un ejemplo de coordinación y metas comunes para lograr objetivos concretos, en este caso mejorar las condiciones en las que se encuentran escuelas capitalinas que más lo necesitan.

Urge a actualizar propuesta salarial

Durante la Segunda Sesión Ordinaria 2016 de la Asamblea General del Consejo Económico y Social (CES) de la Ciudad de México, Mancera Espinosa hizo un llamado a actualizar el estudio que se realizó respecto al aumento del salario en la capital del país, ya que la discusión nacional siempre precisa nuevos agregados.

“Me parece que hacer una proyección de escenarios con modelos económicos así proyectados puede ser muy interesante para la gente, para que la gente sepa qué pasa si tú aumentas a 86.33, qué pasa si llegas a 175, qué va a pasar con los efectos de canasta alimentaria, etcétera, etcétera”, dijo.

Insistió en que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya no tiene razón de ser porque no está dando el resultado y señaló que la alta competitividad de la CDMX es un campo de estudio relevante para el CES, particularmente cuando las características de la metrópoli en el plano económico y productivo no tienen comparación con alguna entidad mexicana.

En el Museo de la Ciudad de México, el mandatario capitalino tomó protesta al nuevo presidente ejecutivo del CES CDMX, Eduardo Vega López, quien dirigirá este Consejo en el que están representados los sectores empresarial, sindical, profesional, público y académico.