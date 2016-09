Reta Ochoa Reza a AMLO a debatir sobre corrupción; califica de mentira su declaración 3de3

El dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, retó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a debatir sobre corrupción, al considerar como una mentira su declaración 3de3.

En el marco de la campaña #RetoPRI, en el que se invita a la ciudadanía a decir cuál es el principal problema del país, el ex director de la Comisión Federal de Electricidad pidió a López Obrador explicar de qué vive.

“Reto a Andrés Manuel López Obrador, porque para empezar su declaración 3de3 es una mentira, no declara ingresos, no paga renta, no posee bienes, ¿de qué vive?”, dijo.

Afirmó que en el PRI se pone el ejemplo, y convoca a checar su declaración 3de3 y la del político tabasqueño y pide entra a retopri.com, al insistir a López Obrador: “Vamos a debatir”.