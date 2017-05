¡Rompen Castillo y Pumas!

El chileno pidió ya no alinearlo

No agradaron las formas en el equipo. Rayados sería opción viable

Las aguas están muy agitadas en los Pumas luego de su eliminación y ahora hay fuertes rumores de que el delantero chileno Nicolás Castillo rompió ya con el equipo y no quiere jugar incluso la última jornada, eso a pesar de que pelea por el título de goleo.

El argumento que se maneja es que a Nicolás Castillo no le agradaron las formas del equipo y el mal cierre de torneo que hicieron bajo la batuta del ‘Gatillero’ Juan Francisco Palencia.

Frente a ello, el jugador habría pedido a su presentante que gestione su salida para buscar otro equipo.

De acuerdo a informes de la prensa internacional, Nico Castillo no vio con agrado el pobre rendimiento del conjunto de la Máxima Casa de Estudios.

Incluso hablar que Castillo ya le pidió a su todavía entrenador, Juan Francisco Palencia, que no lo meta al terreno de juego en el último partido contra Puebla, ello para poder estar al cien por ciento en la Copa Confederaciones.

Y el mismo Bryan Rabello comentó que no saben si Castillo jugará. La idea es apoyarlo a pelear el título de goleo, “aunque no sabemos si va a jugar o no…eso no lo sabemos”.

En su oportunidad se informó que varios equipos han preguntado por los servicios de Nicolás Castillo y uno de los interesados son los Rayados del Monterrey.

En fin que todo se encuentra muy revuelto en el cubil universitario y se espera una limpia importante en el equipo.