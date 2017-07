Rotaciones, una palabra que las ultimas semanas ha cobrado gran importancia en nuestro deporte.

Rotación es el sistema que el entrenador nacional de fútbol en México, el colombiano Juan Carlos Osorio ha implementado en la selección nacional y con el cual la gran mayoría de los seguidores, pasivos o activos del fútbol no concuerdan.

Este sistema, basado en la rotación de los jugadores en los diferentes partidos, no acaba de convencer y aquí no tratamos de justificar o cuestionar el sistema como tal, ya para eso hay otros foros.

Lo que queremos comentarles aquí, tomando el ejemplo del fútbol, es justamente la rotación.

La rotación de los jugadores como ya se menciono no convence. Si bien la Selección nacional de fútbol solo ha perdido 4 partidos en la era Osorio, 3 de ellos han sido en competencias oficiales y en 2 de ellos con un resultado de escándalo, aficionados seguidores de este deporte dicen no saber ni a que, ni por supuesto quien juega en el seleccionado mexicano.

Pero en mi punto de vista, que estamos haciendo, ¿criticando lo que pretendemos hacer?. Si, suena enredado pero así es, criticamos la rotación de los jugadores y la medicina es según algunos, la sustitución del técnico nacional, es decir rotarlo.

Alemania gano finalmente la Copa Confederaciones con un “equipo B”, es decir, roto a los jugadores habituales pero con una diferencia sustancial en lo que hacemos en México, jugadores diferentes pero que son producto de un sistema definido hace muchos años.

Este equipo es dirigido por Joachim Low. Este técnico, después de ser segundo entrenador del equipo alemán fue nombrado el entrenador nacional al finalizar el Campeonato Mundial de Alemania 2006 y 11 años después y con un proceso que lo llevo a ganar el Mundial de Brasil 2014, continua en el cargo.

En el mismo tiempo, aquí en nuestro País, hemos hecho “rotación” pero de técnicos; 12 entrenadores diferentes ha tenido el equipo nacional y seguimos anhelando el famoso quinto partido.

Que si fue penal, que si no fue penal, que si el arbitro ayudo, o si no, que si buena o mala suerte, que si el VAR debía de funcionar automáticamente o si es un servicio “on demand”, el tema es que seguimos excusando las participaciones internacionales y buscando remedios mágicos, normalmente cambiando al técnico vigente y trayendo a uno nuevo.

Y esto no es un problema exclusivo del fútbol, sucede en todo nuestro deporte. Rotamos o no rotamos a los atletas, rotamos o no rotamos a los entrenadores, rotamos o no rotamos a los dirigentes. Cada cuatro años nos planteamos lo mismo, pero no se llega a un acuerdo de trabajar en l corto, mediano y largo plazo.

El tiempo pasa y hoy se puede tomar la decisión de seguir rotando a ver cual pega, de realmente dar seguimiento a un sistema que sea, no para el siguiente evento, sino que sea el mismo para todas las categorías en cada una de las disciplinas con un objetivo permanente mas alal de situaciones temporales. Sistemas perfectibles, si, pero no cambiados totalmente de un día para otro, para empezar desde cero, pensando que eso si va a funcionar.

El deporte mexicano solo dará el salto cuántico cuando el objetivo sea el mismo de todos y no el objetivo particular de o soy yo o no es nadie, mientras no “rotemos” y hagamos esos cambios substanciales, seguiremos cumpliendo plazos y creyendo que lo que esta no sirve y lo que viene sera mejor.