Ruda y malvada

A María Fernanda Yepes le encanta hacer este tipo de personajes ya que le hacen sacar el lado que en la vida real jamás mostraría y prueba de ello es lo que realiza en La Piloto

María Fernanda Yepes, actriz que se dio a conocer en México por su papel de villana en series como Sin senos no hay paraíso y La Viuda Negra, confesó que los personajes antagónicos, rudos y malvados le encantan y ahora como Zulima, en La piloto se encarga de hacerle la vida de cuadritos a la protagonista, Livia Brito.

Yepes, fue además, Rosario Tijeras en su natal Colombia en 2010, para RCN y La teniente en 2012, para TV Azteca.

“Por lo general me ha tocado hacer personajes muy rudos, como ‘La Diabla’ en Sin senos no hay paraíso’ o ‘La teniente’ o la misma ‘Rosario Tijeras‘ y pues ahora en ‘La piloto’ estoy haciendo a ‘Zulima’, una mujer que contrario a las anteriores no maneja armas de fuego, pero sí una que es más letal que eso, que es su lengua. En pocas palabras, es una víbora”, comentó en entrevista.

Dijo que disfruta hacer este tipo de papeles y cuando le plantearon el personaje de “Zulima”, no dudó en aceptarlo de inmediato.

“Me encanta este personaje, un antagónico que nunca había hecho, pues aunque no es tan ruda como otros, estoy segura que la van a odiar, pues es una mujer malvadísima y se va a encargar de hacerle la vida de cuadritos a ‘Yolanda Cadena’ (Brito), pero lo peor de todo es que es su mejor amiga”.

La actriz señaló que este personaje, además de que le da la oportunidad de demostrar su talento en México, llega en un momento maravilloso en su vida.

“La serie me está dando la oportunidad de regresar a México, cosa que tenía muchas ganas de hacer y pues feliz, porque además estando en este país se abre un abanico de posibilidades, para continuar haciendo lo que más amo que es la actuación, es más, me quedaré un rato radicando aquí”.

Al preguntarle su opinión respecto a las narcoseries o series donde se mezcla la violencia, las armas y la droga, dijo que para el actor que participa en este tipo de producciones es algo muy complejo.

“No es que me divierta mandar ese mensaje a la sociedad al ser parte de esas producciones, pero son las historias que actualmente al público le gusta consumir y pues es una fórmula que le ha funcionado a los productores y yo como actriz, lo que más me interesa es el personaje, aquí no es si yo estoy de acuerdo o no con el narcotráfico, soy colombiana y viví en carne propia esa pesadilla, pero esto es un trabajo y yo lo que busco es hacer que mis personajes brillen”, indicó.

Finalmente, María Fernanda Yepes desmintió que la estén buscando para que vuelva hacer “Rosario Tijeras”, en la segunda parte que al parecer está preparando TV Azteca. “¡Mentira! ¡No crean en chismes!”, concluyó. (notimex)