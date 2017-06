Saldar lo que quedó pendiente

Este jueves, viernes y sábado, la Banda MS se alista para tres noches mágicas en el Auditorio Nacional y de paso ponerse a mano con sus fans, después del atentado del año pasado.

La banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga regresa el fin de semana al Auditorio Nacional con un espectáculo diferente, a un año de que uno de sus integrantes fuera herido por una bala perdida al salir del concierto que ofreció en este mismo recinto.

Tras el accidente que sufrió Alan (una de las voces del grupo) al término de la presentación de la banda en el “Coloso de Reforma” en julio de 2016, la agrupación regresa este 29, 30 (junio) y 1 de julio con un antes y un después en su espectáculo donde aseguran no aumentarán la seguridad.

“Queremos concluir con lo que quedó pendiente hace un año, porque nuestro compañero Alan no estuvo en la última presentación y no se nos hace justo para las personas que pagaron el boleto. No habrá mayores medidas de seguridad, el contacto con el público sigue, porque no se vale que ellos paguen los platos rotos” aseguró Sergio Lizárraga en conferencia de prensa.

Dijo que probarán algo diferente en cuanto a producción y repertorio, es por ello que incluirán pantallas y luces led, además de presentar temas de su nuevo disco.

En este momento, la banda se encuentra en promoción de su álbum “La mejor versión de mí” con su más reciente sencillo “Las cosas no se hacen así”, que a 15 días del lanzamiento de su videoclip ya cuenta con más de cinco millones de visitas.

La agrupación recibió hoy dos Discos de Oro por las ventas digitales de los sencillos , al igual que un Disco Platino por el tema “Sólo con verte” y finalmente un reconocimiento especial por premanecer en el primer lugar, durante 10 semanas, en listas de popularidad con “Tengo que colgar”.

EN REPETICIÓN

Tres conciertos totalmente agotados marcaron el debut de la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga el año pasado en el Auditorio Nacional. Ahora la agrupación regresa al foro más importante de Latinoamérica para repetir la hazaña, con tres nuevas fechas consecutivas, en las que presentará su nuevo material discográfico La mejor versión de mí (2017).

El debut de la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga en el Auditorio Nacional se dio en junio de 2016 cuando llegó con su Tour Qué bendición. Ahora vuelve con su Tour Es tuyo mi amor, que la llevará a presentarse en varios foros de la República Mexicana y Estados Unidos.

Será un espectáculo renovado, en el que la gente podrá disfrutar de los mayores éxitos del ensamble a lo largo de 14 años de trayectoria musical, incluidos los temas de su nuevo álbum La mejor versión de mí, conformado por 14 canciones, entre ellas el primer sencillo que da nombre a su nueva gira, Es tuyo mi amor.

Amigos, en el 2016 vivimos una de las mejores experiencias que ha tenido Banda MS: estar en el Auditorio Nacional, y este año 2017 de nueva cuenta queremos repetir esa hermosa experiencia”, expresó el vocalista Oswaldo Silvas, a través de un video en Facebook, en el que invitó a la gente a sus conciertos.

Fue hace más de una década cuando Sergio Lizárraga conjuntó a los 16 integrantes de esta banda, entre ellos, los vocalistas Oswaldo Silvas y Alan Manuel Ramírez, y desde entonces han grabado más de 12 álbumes, que les han dado numerosos reconocimientos por altas ventas y primeros lugares en las listas de popularidad.

La Banda Sinaloense MS inició su carrera en 2003 en Mazatlán, Sinaloa, lugar de donde toma las iniciales que forman parte de su nombre, aunque fue hasta 2004 que lanzaron su primer álbum No podrás.