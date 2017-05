Sancionan a más de 300 automovilistas por no respetar continencia: HAE

En cuatro días de contingencia ambiental, la Policía capitalina sancionó a más de 300 automovilistas por infringir las restricciones vehiculares.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), Hiram Almeida Estrada, informó que tras la entrada en vigor de las medidas anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis para disminuir los niveles de ozono, agentes de Tránsito realizaron acciones para supervisar que se respetaran las disposiciones.

Explicó que entre otras restricciones, la que más se infringió fue la circulación de autos con engomado de verificación 1 o 2.

Por esa razón, entre martes y viernes 359 automovilistas circularon en día y horario no permitido por lo que terminaron en el depósito vehicular, con su respectiva multa.

“Nosotros establecemos lo que la norma ya prevé, no estamos haciendo nada más, simplemente generamos algunas infracciones y en algunos casos los vehículos serán remitidos al corralón si no deben circular”, afirmó.

Hiram Almeida descartó que la SSP aplique medidas o restricciones adicionales al tránsito ya marcadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.