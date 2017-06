Se allana Javier Duarte a extradición voluntaria

Califica las acusaciones de infundadas, vagas e imprecisas

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se allanó a la extradición voluntaria y su defensa notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que en un plazo no mayor a 15 días ratificará esta decisión.

Duarte de Ochoa al comparecer ante un magistrado guatemalteco del Tribunal Tercero, Saúl Martínez, calificó de “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas” las acusaciones en su contra y aseguró: “responderé ante la justicia de mi país”.

En la audiencia pública donde estuvo asistido por su abogado Carlos Israel Vázquez Domínguez, colaboró con las autoridades al entregar todos sus datos generales, para el efecto de facilitar la extradición.

Duarte declaró que la actual administración, la de Miguel Ángel Yunes Linares, es un gobierno fallido.

En un comunicado, Duarte acusó a Yunes Linares de usar recursos públicos para imputarle ésas acusaciones.

Como se sabe Duarte es acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

La defensa de Duarte argumenta que el desvío de 220 millones de pesos por los cuales es acusado, estos fueron trasladados de una cuenta del gobierno de Veracruz a otra cuenta bancaria de esa administración.

No hay extracción del dinero público. Esa transferencia está fundada en oficios que no firmé. El gobernador no tiene esa competencia, sino los secretarios”, agregó.

El ex gobernador asegura que Yunes sostiene una campaña en su contra, para distraer la atención de su mal gobierno, que está sumido en la corrupción y en la violencia, pues no se ha dedicado a trabajar, solo a realizar propaganda y maniobras políticas.