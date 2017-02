Se aprobará en dos semanas reforma a la Ley de Educación: Escudero

El Senado le dará prioridad a la reforma a la Ley General de Educación, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto en calidad de preferente para revalidar estudios de jóvenes que sean deportados de Estados Unidos, con el fin de sea dictaminada y enviada a la Cámara de Diputados para su aval en dos semanas, aseguró el presidente del Senado de la República Pablo Escudero.

Entrevistado en el palacio legislativo de San Lázaro, señaló que fueron los mismos senadores los que solicitaron al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dar celeridad a estas modificaciones para dar certidumbre a los connacionales y recalcó que esta iniciativa fue turnada de inmediato al Senado para su discusión.

“Los senadores ya tenían preparadas algunas iniciativas, creemos que de manera rápida tenemos que revisarlas, que vayan en el mismo sentido y a mí me gustaría que esto quede resuelto en menos de dos semanas. Me parece que esto debe ser una respuesta rápida del Congreso a nuestros paisanos que están muy preocupados, los estudiantes que no sabían que iba a pasar con sus estudios”, explicó.

Asimismo, destacó la preocupación que los senadores percibieron en los diferentes consulados mexicanos en Estados Unidos con respecto a este tema por parte de los estudiantes y de los mismos profesionistas, que no sabían si se les va a reconocer su cédula profesional o si tendrían que repetir la carrera en México, por lo que reiteró que esta iniciativa es una buena respuesta del Ejecutivo federal y por ello hay que acelerar su resolución en el Congreso de la Unión.

No obstante, descartó que este tema se trabaje en conferencia con la Cámara de Diputados, pues es muy complicado hacerlo de esa manera, y no solo con esta iniciativa, sino en todos los temas en general.

“Son tan plurales la Cámara de Senadores y la de Diputados que es muy difícil trabajar en conferencia, ojalá en este tema educativo sea diferente, pero si nosotros en el Senado lo sacamos en dos semanas y lo mandamos para acá y lo procesamos, puede ser un buen mensaje”, puntualizó.

Por separado, el vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que existe una absoluta convicción de que el Congreso de la Unión estará unido para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo federal envió con carácter de preferente, a fin de revalidar estudios de los migrantes que regresen al país.

Enfatizó que se trata de un tema prioritario en el que sin duda los legisladores de todas las fracciones legislativas estarán unidos para sacarlo adelante.

“No le podemos dar la oportunidad al presidente de los Estados Unidos , Donad Trump, de perjudicar” todavía más a los inmigrantes que eventualmente regresen a México, expresó Ramírez Marín.

En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que su bancada ve con buenos ojos que se bisque revalidar los estudios de cualquier persona que los haya tenido en otro país.

“Y se trata de derechos humanos, se trata de garantizárselos y a reserva de poderla estudiar con puntualidad, le damos la bienvenida a la iniciativa, la vemos con muy buenos ojos y además, es en un buen momento de atender de la mejor forma a todos nuestros connacionales, particularmente los que se encuentran viviendo en los Estados Unidos”, concluyó.